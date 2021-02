Ierse jongeren vliegen massaal naar de ‘tandarts’ in Spanje

De telefoons van tandartspraktijken in Spanje staan roodgloeiend. Vooral op de Canarische eilanden lijken veel buitenlandse verzoeken te zijn voor een controle of behandeling. Wie deze patiënten zijn? Ierse jongeren.

Ierse jongeren blijken massaal naar Spanje te willen om hun gebit na te laten kijken. Tenminste, dat zeggen ze. Want de vork blijkt toch even anders in de steel te zitten. In Ierland geldt momenteel, net als in Nederland, een verbod op niet-essentieel reizen. Alleen noodzakelijke reizen zoals werkgerelateerde of familiare reizen zijn toegestaan. Maar ook met een medisch gegronde reden kom je over de grens heen.

Bewijs van afspraak

En daar ontdekten de jonge vindingrijke Ieren een ‘maas in de wet’. De jongeren boeken een vlucht naar het zonnige Spanje voor een ‘tandartsbezoek’. Bij de incheckbalie laten ze hun gemaakte afspraak zien en vliegen ze zonder moeite naar de zon om daar hun vakantie door te brengen. Ierse autoriteiten melden volgens Trouw, dat het grootste deel nooit de tandarts daadwerkelijk bezoekt.

In principe overtreden de Ieren geen wetten. Daarentegen riskeren zij bij frauduleuze verhalen een boete van vijfhonderd euro. Die boetes zouden massaal zijn uitgedeeld. Toch blijkt dat reizigers na het ontvangen van de boete, toch door de douane kunnen en rustig het vliegtuig betreden. Die vijfhonderd euro extra aan ‘vakantiekosten’ vinden ze dan toch de moeite waard.

Ieren aanmoedigen

Vliegmaatschappij Ryanair zou deze manier van reizen zelfs aanmoedigen. De vluchten naar het Spaanse eiland Tenerife van vliegmaatschappij Air Lingus zitten tot half maart volgeboekt. De tandartspraktijken accepteren ondertussen geen Ierse afspraken meer of eisen een vooruitbetaling. Ierland zelf overweegt de boete van vijfhonderd euro naar tweeduizend euro te verhogen.

In Ierland geldt momenteel een strenge lockdown. Het land betreft, net als veel andere landen, code oranje. Dat betekent dat ook naar dit land alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.