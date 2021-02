NVWA: Bamboebekers uit de handel (dus ook die hippe duurzame coffee to go beker)

Het klinkt lekker: bamboebeker. En je drinkt er waarschijnlijk ook lekker uit, wanneer je voor je gevoel een heel milieubewuste coffee to go hebt gehaald. Toch schijnt het niet goed voor je gezondheid te zijn, die bamboebeker, en de verkoop ervan moet stoppen, stelt de NVWA.

Serviesgoed van bamboe en melaminekunststof, zoals koffiebekers ‘to go’, mag niet meer worden verkocht, adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zulk servies blijkt namelijk gifstoffen af te geven wanneer het in contact komt met warmte. Dat kan leiden tot maagirritatie.

En dat is geen goed nieuws voor de makers en de gebruikers van de hippe en vaak zo mooie coffee to go bekers, waarmee je meestal een beetje korting krijgt bij je koffietentje, omdat je er een steentje mee bijdraagt aan een beter milieu.



Bamboebekers

Gezondheid boven alles. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft dan ook in een brief aan de Tweede Kamer dat de NVWA en Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseren om het servies van bamboe-melamine, waar ook bekers en schaaltjes van worden gemaakt, niet meer te gebruiken. De NVWA laat importeurs en aanbieders van deze producten weten dat zij de producten meteen uit de handel moeten halen.

Bamboehoe

En dat zal toch een domper voor velen zijn, want dat bamboe is nogal een duurzaam dingetje geworden de laatste jaren.



Wanneer mensen stoppen met het gebruiken, verdwijnt ook het gezondheidsrisico direct, schrijft de minister. „Het is onwaarschijnlijk dat zich na het stoppen van het gebruik nog klachten zullen ontwikkelen.”

Kinderen

Het Voedingscentrum adviseert bovendien om servies gemaakt van alleen melaminekunststof, zonder toevoeging van bamboe of mais, niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tot 3 jaar. De huidige Europese norm voor melamine is volgens BuRo namelijk niet beschermend voor kinderen. Van Ark heeft het onderwerp in Brussel op de agenda laten zetten, schrijft ze.