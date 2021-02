Elon Musk nodigt Poetin uit, maar wat moeten die twee met elkaar?

Elon Musk heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een conversatie in Clubhouse. Maar wat moeten die twee met elkaar?

Eerder deze maand tweette Elon Musk ook al over Clubhouse. Als gevolg daarvan kochten mensen massaal een ‘verkeerd aandeel‘ in Clubhouse Media Group, niet wetende dat dit een totaal ander bedrijf is. Het bedrijf achter de app zelf is niet eens beursgenoteerd. Hoe dan ook: tijd voor wéér een tweet die de wereld doet opveren.

Elon Musk wil met Vladimir Poetin praten in Clubhouse

„Lijkt het je leuk om met mij een conversatie aan te gaan in Clubhouse?”, vroeg Elon Musk afgelopen weekend aan @KremlinRussia_E, het Twitter-account van de Russische president. En om Vladimir Poetin te behagen, voegde hij daar in het Russisch nog aan toe dat het „een eer zou zijn om met hem te spreken”.



было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Het Kremlin zegt in een reactie op Elon Musk de uitnodiging interessant te vinden, maar vraagt om meer details. „Het is een interessant voorstel, maar we willen meer weten over de exacte bedoeling. We kunnen er pas op reageren als er een duidelijk voorstel wordt ingediend”, aldus Dmitry Peskov volgens CNN in een call met journalisten. De woordvoerder van Vladimir Poetin benadrukt daarbij dat de Russische president niet zelf zijn social media-accounts beheert.

Starlink

Waarom Elon Musk de Russische president wil spreken, is niet duidelijk. Het zou iets te maken kunnen hebben met Starlink, een satellietnetwerk voor internettoegang van SpaceX, het ruimtebedrijf van de Amerikaanse giga-ondernemer. Uit eerdere rapporten blijkt volgens Business Insider dat de Russische overheid gebruikers van het netwerk wil beboeten.

De opkomst van Clubhouse

Vladimir Poetin is niet de enige bekende persoon die Elon Musk wil spreken in Clubhouse. Eerder deze maand bevestigde hij een gesprek met Kanye West, waarvan de datum nog niet is onthuld. Clubhouse is momenteel een grote hit op social media. De zogeheten ‘invitation-only audio-chat app’ draait om live audio. Als gebruiker van de app kun je meeluisteren met exclusieve gesprekken. Een soort live podcast, dus. Lees hier meer over de app.