Dit zijn de meest kansrijke beroepen van het jaar

De beroepen assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier zijn volgens uitzendbureau Randstad de meest kansrijke beroepen van dit jaar. Dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met de heersende coronacrisis. Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers.

Los van de effecten van corona bieden ICT en techniek nog steeds structureel meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, onderwijs, analyse & onderzoek en zorg is blijvend veel vraag naar personeel. De lijst die Randstad jaarlijks publiceert, dient als inspiratie voor werkzoekenden of baanwisselaars.

Tekorten zorg, techniek en ICT

Ondanks de pandemie herkent het uitzendbureau vakgebieden met structureel meer aanbod van vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Voor werkzoekenden kan dit veel mogelijkheden bieden.

Vooral in de zorg, de techniek en de ICT zijn er tekorten op het gebied van personeel. In de zorg is vraag naar verzorgenden, verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen en zorgpersoneel aan huis. Al met al, een hoop vacatures dus.

Deze spanning tussen vraag en aanbod die in sommige sectoren speelt, houdt volgens Randstad voorlopig nog wel aan. In de komende tien jaar wordt er een tekort van ongeveer honderdduizend mensen in de sectoren met schaarste verwacht. Verder zorgen de vergrijzing en de technologie ook voor een grotere vraag naar personeel.

Meest gewilde beroepen

Ben je nieuwsgierig welke banen in welke sectoren het meest gewild zijn? Lees dan snel verder. Per vakgebied zijn de drie hottest jobs op een rijtje gezet. In de sector Administratief, secretarieel en HR zijn de volgende banen het meest gewild: technisch administratief medewerker, projectondersteuner en roostermaker/planner.

ICT:

Devops engineer

Data engineer

Security specialist

Onderwijs:

Docent Frans

Leraar Nederlands

Docent NaSk (Natuur/Scheikunde)

Techniek:

Elektromonteur

Machinemonteur

Meubelmaker

Zorg:

Thuishulp incl. adl-assistent (algemene dagelijkse levensverrichtingen)

Verzorgende (individuele gezondheidszorg)

IC verpleegkundige