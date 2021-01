Man is wachtwoord bitcoins kwijt en verliest zo mogelijk 200 miljoen euro

Een Duitse computerprogrammeur, Stefan Thomas, heeft bitcoins die maar liefs 200 miljoen euro waard zijn. Er is alleen een probleempje: hij weet zijn wachtwoord niet meer. Van de tien pogingen om zijn wachtwoord te raden, heeft hij er nog maar twee over.

Zo’n tien jaar geleden kreeg Stefan 7.002 bitcoins cadeau. Die bitcoins waren toen ongeveer 27.900 euro waard. Hij bewaarde die in zijn digitale portemonnee en inmiddels zijn ze dus 200 miljoen euro waard.

De harde schijf waarop hij de toegangscodes van zijn bitcoins bewaarde, is een zwaarbeveiligde IronKey-schijf. Dat betekent dat deze zichzelf volledig versleuteld na tien foute pogingen en je er dan dus nooit meer inkomt. Stefan schreef zijn wachtwoord jaren geleden dus op een briefje. Maar die is hij kwijt.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.

That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z

— Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021