Jennifer Lopez deelt pikante nieuwe videoclip op Triller

Jennifer Lopez heeft vandaag een nieuwe videoclip van In The Morning gedeeld op Triller. Met vleugels op haar rug danst ze naakt rond, in de naam van de kunst.

Ze mag inmiddels dan 51 jaar oud zijn, Jennifer Lopez vertikt het zich te schikken naar haar leeftijd. „Vrouwen worden tegenwoordig met een andere houding oud. We zijn even fit als vrouwen van twintig en de manier waarop er naar ons wordt gekeken is veranderd. We zijn sexy vrouwen met meer zelfvertrouwen dan voorheen”, zei ze daar onlangs over in een interview met Metro.

Jennifer Lopez uit de kleren in videoclip ‘In The Morning’

Door een beetje gezond te leven en goed te trainen heeft J.Lo nog altijd de curves van weleer. Die mogen dan ook gezien worden. Ze blijft een gewild model voor bikini-campagnes, en in haar eigen videoclips gooit ze helemaal de schroom van zich af. Haar nieuwste video is niet in première gegaan op YouTube, maar op de videodienst Triller.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op Instagram deelde Jennifer Lopez vast een teaser van de videoclip die bijna 3 minuten duurt. Op de website van Triller, bekijk je de volledige video van In The Morning.

Motivator op Instagram

Op de cover van de single In The Morning verscheen Jennifer Lopez ook al naakt. Daarmee oogstte de 51-jarige zangeres lof, miljoenen likes en duizenden reacties. “Als dit het internet niet breekt, weet ik het ook niet meer”, aldus een van haar volgers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In een ander interview zegt ze vrouwen te willen inspireren om niet te denken in hokjes als leeftijd. “Ik train niet meer zoals ik dat in mijn dertiger jaren deed, maar ik ben nog minimaal drie keer per week bezig”, zegt Jennifer Lopez. “Ik merk dat je op iedere leeftijd kunt streven naar jeugdigheid. Je beslist zelf hoe actief je mentaal en lichamelijk bent.” Op Instagram deelt ze tegenwoordig haar #MondayMotivation. Een overzicht van de laatste weken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vermijd je liever de curves van Jennifer Lopez in de videoclip: luister In The Morning dan op Spotify.

Lees ook: 2,03 meter lange basketbalster schrijft geschiedenis met Playboy-shoot