Hoe moet het nu verder met de proefevenementen?

Proefevenementen die moeten laten zien ‘wat wel kan in tijden van corona’ worden voorlopig uitgesteld, bleek gisteren. Hoe zit het en hoe nu verder?

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge onderstreepte gisteren nog wel het belang van de proefevenementen. „Het is voor de sector belangrijk om te oefenen”, aldus De Jonge. Het nieuws kwam nog voor de persconferentie over de coronamaatregelen naar buiten. Veel branches reageerden daarop, zo ook organisator Fieldlab.

Proefevenementen, hoe zat het ook al weer?

In december waren proefevenementen aangekondigd. Ze zouden in de tweede helft van januari duidelijk moeten maken wat er nodig is om meer evenementen door te kunnen laten gaan in coronatijd. Twee voetbalwedstrijden van Almere City en NEC, waarbij 1500 supporters aanwezig mochten zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor vijfhonderd man publiek werden aangewezen als test. Bezoekers van de testevenementen moeten onder meer een negatieve coronatest kunnen overleggen en krijgen mogelijk een sneltest aan de deur. Degene die zich in vroeg stadium inzette voor de proefevenementen was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

Maar ja, proefevenementen uitgesteld

Det proefevenementen zijn niet afgelast, maar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het kabinet wil eerst meer weten wat de Britse variant van het coronavirus (meer besmettelijk) in ons land gaat doen. Wanneer er wel geëxperimenteerd mag worden, moet nog blijken. Minister Hugo de Jonge heeft gemeld daarover in overleg te gaan. Er is nu dus onzekerheid en juist die onzekerheid leidt tot onrust bij de evenementenbranche. De sector zit tenslotte al maanden op slot (op de genoemde voetbalclubs na, maar die hebben geen publiek). Bedrijven willen juist perspectief en duidelijkheid over wanneer ze weer open mogen.

Hoe reageerde Fieldlab?

Teleurgesteld. Fieldlab vindt dat de proefevenementen door hadden kunnen gaan. Woordvoerder Riemer Rijpkema: „We hebben nog steeds de overtuiging dat onze praktijkonderzoeken in een veilige omgeving plaatsvinden, zelfs met de Britse variant die nu is opgedoken. Maar we hebben er ook begrip voor dat men de impact van die variant nader wil onderzoeken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fieldlab Evenementen zou later deze maand vier evenementen organiseren, maar vanwege de oprukkende Britse variant van het coronavirus zijn de proeven uitgesteld.

"Ze gaan door", zei De Jonge over de proefevenementen. "We gaan volge…https://t.co/Aylo7VKEvT https://t.co/QBWQQcYqjB — Tim Boersma (@TimBoersmaBFCC) January 12, 2021

Proefevenementen, hoe dan ook

Fieldlab Evenementen, een initiatief van evenementensector, evenementenbouwers en de overheid, vindt dat de proeven sowieso nodig zijn. „De onderzoeken van Fieldlab zijn en blijven nodig voor het perspectief van de gehele evenementenbranche.” Ook coronaminister De Jonge benadrukte het streven de evenementen in een later stadium alsnog te houden. „Ze gaan door. We gaan volgende week besluiten wanneer.”

Lees ook: Van Dissel rept nu al over scherpere maatregelen lockdown