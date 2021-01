Vrouw steekt eigen man neer omdat hij naar oude foto’s keek

Een Mexicaanse vrouw uit Sonora viel vorige week haar eigen man aan. Hij had namelijk foto’s op zijn telefoon waarop te zien was dat hij seks had met een ‘jonge vrouw’. Dat pikte ze niet en stak hem neer met een keukenmes. Achteraf bleek dat ze beter naar de foto’s had moeten kijken.

De Mexicaanse Leonora werd woedend toen ze zag dat haar man, Juan, foto’s op zijn telefoon had staan waarop hij seks had met een jonge, aantrekkelijke vrouw. Ze dacht dat hij vreemdging, dus pakte een keukenmes en stak hem meerdere keren in zijn armen en benen. Dat meldt The Daily Mail.

Oude foto’s

Juan wist het mes uit de handen van zijn boze vrouw te krijgen en vroeg haar over welke foto’s ze het had. Uiteindelijk bleek dat het ging om beelden van Juan en Leonora samen. Het waren oude foto’s, van de tijd dat ze pas net aan het daten waren. Inmiddels zag Leonora er zo anders uit, dat ze zichzelf niet meteen herkende. Juan had de foto’s blijkbaar gevonden in een oude e-mail en had die op zijn telefoon opgeslagen.

Opgepakt