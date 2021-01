Vooral fluoride is een belangrijk ingrediënt om je tanden mee te poetsen. Dit zorgt ervoor dat je tanden worden verhard en beschermd zijn tegen zuuraanvallen, waardoor je minder snel gaatjes krijgt. In tandpasta moet dus veel fluoride zitten. Maar niet té veel, want dan loop je het risico dat je tanden snel verkleuren. Sommige merken laten fluoride weg uit hun tandpasta, omdat het gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Maar de stof is pas giftig als je er een enorme dosis (meerdere tubes) tegelijkertijd van binnenkrijgt.

Voor volwassenen is de perfecte hoeveelheid fluoride in een tandpasta 1450 ppm (ppm staat voor delen per miljoen). In het onderzoek van Test Aankoop voldoen er maar weinig aan deze hoeveelheid. Vooral Everyday tandpasta met fluoride en Sensodyne Complete Protection bevatten veel te weinig fluoride. Elmex anti caries professional en Apivita bevatten juist weer te veel fluoride.

Bedenkelijke stoffen