Boeren willen zó graag met hun trekkers helpen relschoppers te stoppen

Waar de boeren vorige jaren nog protesteerden met hun trekkers, willen ze nu diezelfde trekkers inzetten om relschoppers tegen te houden. Het gebaar wordt gewaardeerd, maar het is niet wenselijk. Op andere plekken wilden voetbalsupporters helpen en eerder al beschermden inwoners hun winkels en cafés, met een menselijke ketting met schakels van anderhalve meter.

Boeren uit het oosten van het land bieden burgemeesters aan om te komen helpen met het tegenhouden van relschoppers in hun gemeenten.

Trekkers tegen rellen

De boeren willen daarvoor met honderden trekkers toegangswegen naar centra van gemeenten blokkeren. Tot nu toe hebben burgemeesters de hulp „met dank” afgewezen, maar een telefoontje van politie of gemeente is genoeg om een grote groep boeren in beweging te krijgen. „We laten het land niet slopen”, zegt melkveehouder Thijs Wieggers uit Mariënvelde, regiocoördinator van boerenactiegroep Farmers Defence Force en lid van de boerengroep Achterhoek-Oost.



Er zijn oproepen om vanavond naar Doetinchem te komen. Een oproep aan iedereen: blijf thuis vanavond en ouders zorg dat je kinderen binnen blijven! Ook mensen die zich willen inzetten als beschermers van de stad. We waarderen het gebaar, maar blijft u thuis! — Mark Boumans (@MarkBoumans) January 26, 2021

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem voelt zich gesteund door de aangeboden hulp van boeren en anderen, liet hij gisteravond op Twitter weten. „Ik waardeer het gebaar, maar blijf allemaal thuis”, drong hij aan. „Ik ben ervan overtuigd dat jullie groep niet uit is op rottigheid, maar bedenk wel dat je je ook schuldig maakt aan strafbaar gedrag als je betrokken raakt bij de rellen.”

Stoet tractoren

Volgens Wieggers en tuinder Rutger van Lier uit Halle, ook betrokken bij FDF, is de komst van een stoet enorme tractoren al afschrikwekkend genoeg. „Daar ga je echt wel voor opzij”, laat Van Lier weten. Beide Achterhoekse boeren hebben aan veel boerenprotesten in het land meegedaan en zijn daarbij zelf weleens in conflict gekomen met de politie. „Maar we hebben over en weer respect voor elkaar. De politie is blij met onze steun in de rug”, zegt Wieggers.

Trekkers



Koeienboer Ronald van de Scheer uit Kamperveen heeft burgemeester Peter Snijders van Zwolle aangeboden om met tweehonderd trekkers naar de Overijsselse hoofdstad te komen. De nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging ondersteunt zijn aanbod op sociale media. Snijders heeft bedankt, maar waarschuwde ook dat hij „alle oproepen tot niet-vreedzame protesten afkeurt”. De boeren zijn niet van plan om zich zonder oproep daartoe zelf in de onlusten te mengen.

Voetbalsupporters

Niet alleen boeren willen een handje helpen. Gisteravond waren veel voetbalsupporters op de been om steden te beschermen tegen de rellen. Zo verzamelde een grote groep zich in het centrum van Breda. Tegen de politie zeiden ze dat ze kwamen om „de stad te beschermen en niet om te rellen”. De politie heeft vriendelijk bedankt voor de verdere samenwerking. Om 20.30 uur werd deze groep verzocht voor de ingang van de avondklok naar huis te gaan. De straten rond het centrum waren om 21.00 uur leeg.



In veel gemeenten willen burgers de #politie helpen tegen #relschoppers. In #Maastricht staan #voetbalsupporters van #MVV klaar om plundering bij winkels te voorkomen. In #Alkmaar doen supporters van #AZ dat ook. #Boeren in Achterhoek staan klaar om zonodig wegen af te sluiten — harry van heerden (@HAvanHeerden) January 26, 2021

In Maastricht waren zo’n honderd voetbalsupporters eropuit om de politie te helpen en de stad te beschermen. Rond 19.30 uur stond de groep een tijdlang voor het station in de Limburgse hoofdstad. Vanaf daar liepen ze de stad in. Van rellen is het uiteindelijk niet gekomen.

En ook in Den Bosch liepen voetbalsupporters door de stad om rellen te voorkomen. Het bleef uiteindelijk rustig. Voor het ingaan van de avondklok gingen ze weer naar huis.



Wij begrijpen dat er berichten circuleren dat wij hesjes verstrekken aan burgers op straat in delen van #shertogenbosch. Dat is nadrukkelijk niet zo. Wij waarderen de steun die zij betuigen met hun wijze van burgerparticipatie, maar voorzien hen niet van hesjes. pic.twitter.com/YkBLUccAY1 — Politie Oost-Brabant (@politieob) January 26, 2021

Burgerbescherming

In Spakenburg sloegen tientallen bewoners eergisteren al de handen figuurlijk ineen. Ze vormden een menselijke ketting, met schakels van anderhalve meter (of iets minder), en gingen zo om de winkels en cafés heen staan. Om te beschermen tegen de relschoppers uit Amersfoort. „Als ik uit Amersfoort kwam rijden en dit zag, dan keerde ik gelijk om”, zo zei een van hen tegen de Stentor. Tot ongeregeldheden kwam het niet en een paar minuten voor het ingaan van de avondklok trok iedereen zich terug.



Wat een mooi dorp woon ik. @gembunschoten Gewoon ff als inwoners op voorhand de ondernemers gaan helpen door met elkaar alle winkels te verdedigen tegen mogelijke relschoppers. 💪🏼 Vind ik mooi. #spakenburg #saamhorigheid #wegmetdierellen #blijfuitonsdorp https://t.co/gHxNme6RNX — Ingrid Nagel (@IngridNagel) January 26, 2021

Zo kan het ook…

Geleense ondernemers die tijdens de rellen hun eigen bedrijf probeerden te beschermen, zijn eergisteren door de politie bekeurd. Ze stonden buiten om te voorkomen dat relschoppers hun zaak zouden vernielen, maar kregen een boete van 95 euro omdat zich niet hielden aan de avondklok. De ondernemers waren woest, schrijft het AD. „Dit is een trap in mijn gezicht.”



