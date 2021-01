Evenementensector wil niet langer wachten: ‘Evenementen vanaf 1 juni mogelijk’

Jolanda Jansen, directeur van Ahoy en wordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, zegt vandaag dat evenementen vanaf 1 juni al mogelijk zijn. Of dat echt zo is, weten we niet. Maar de evenementensector vindt dit een realistische datum.

Het kabinet liet afgelopen week weten dat grote festivals en andere evenementen mogelijk vanaf 1 juli weer kunnen worden georganiseerd. Daarbij was wel de eis dat bezoekers overal anderhalve meter afstand moeten kunnen houden. Dat laatste is overigens niet haalbaar volgens de evenmentenbranche. „Dat is niet te doen. We denken dat het veilig kan en dat er kansen liggen met bijvoorbeeld sneltesten”, aldus Jansen in een gesprek op BNR.

Evenementen

Volgens Jansen is 1 juni realistisch, ondanks het feit dat het een maand eerder is dan de planning die de overheid aanhoudt.

Jansen gaat ervan uit dat onder meer de druk op de zorg tegen die tijd lager is. „Het is dan zomer, mooier weer en de viruslading is dan minder, zwakkeren en kwetsbaren zijn dan gevaccineerd. De druk op de zorg moet dan ook minder worden in die redenering. Als dat zover is, dan zou je de rest van de risico’s kunnen afdekken door betrouwbare sneltesten uit te voeren.”

Het festivalseizoen zou in dit scenario gewoon kunnen doorgaan, aldus Jansen. „Er is dan geen reden om naar de oorspronkelijke capaciteiten te gaan en mensen weer plezier te geven.”

Ontspanning en afleiding

Jansen noemt ook nog het belang van evenementen. „Het speelt een belangrijke rol in afleiding en ontspanning. Je ziet nu veel frustraties en onrust in de maatschappij. Bijvoorbeeld illegale feestjes. Daar kun je veel van vinden, maar het is belangrijk om te kijken wat daarachter zit. Dat is vooral behoefte aan ontspanning en afleiding.”

