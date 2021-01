Man verandert na dronken nacht naam naar Celine Dion

Dronken mensen doen en zeggen vaak de gekste dingen. Als je wakker wordt na een avondje stevig drinken, heb je niet alleen spijt van de alcohol, maar ook van de dingen die je hebt gedaan. Een Britse man maakte het echter wel heel bont: hij veranderde zijn naam officieel naar Celine Dion.

Thomas Dodd (nu dus Celine Dion), 30 jaar oud, was tijdens kerst hard aan het drinken, terwijl hij een concert van de zangeres bekeek. Een paar dagen later kwam hij erachter dat hij 89 pond (99 euro) had betaald om een officiële naamsverandering door te voeren.



Tier 4 is the least of my worries – I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw — Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020

Aan de krant Birmingham Live vertelde de man dat hij „lichtjes geobsedeerd” is door Dion. „Tijdens de lockdown heb ik veel liveconcerten gekeken op tv. Ik heb denk ik een concert van haar gezien, en na een paar drankjes een ‘geweldig idee’ had.”

‘Had erger kunnen zijn’

„Toen ik een paar dagen later thuiskwam van mijn werk, trof ik een witte enveloppe aan in mijn bus. Ik viel bijna flauw toen ik de brief las. Mijn eerste bedenking was: hoe vertel ik in hemelsnaam aan HR dat mijn email handtekening veranderd moet worden? Maar nu hoop ik vooral met mijn nieuwe naam in de backstage te komen.”

Wel heeft Dodd even de proef op de som genomen: „Ik was vanochtend aan het zingen onder de douche, en ik kan iedereen verzekeren dat ik niet Celines gouden stemgeluid heb overgenomen. En het getal op haar bankrekening ook niet.”



Hoe bizar het ook is, Thomas, aka Celine, is niet van plan om de naamsverandering snel ongedaan te maken. „Ik bid dat ik niet tegengehouden wordt door de politie, want dat zou weleens awkward kunnen worden.”

Dodds moeder is not amused met de dronken stunt van haar zoon. „Ik heb haar uitgelegd dat het veel erger had kunnen zijn. Ik had mijn naam kunnen veranderen naar Boris Johnson – gelukkig geeft hij geen liveconcerten.”

