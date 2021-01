Film in de maak over zowel ergerlijke als wonderlijke Rubiks kubus

Misschien heb je hem er tijdens de lockdown weer even bij gepakt van een doos op zolder. De Rubiks kubus. Om hem na een tijdje weer weg te leggen, want wat blijft dat draaiding toch een opgave. Voor de meesten dan.



Rubiks kubus.. Piece of cake 😊 pic.twitter.com/hdx9v0oMzP — Dietrich Vandoren (@Dietrich47) November 17, 2018



De rubiks kubus zorgt vanaf vandaag precies 40 jaar voor pure ergernis. Gefeliciteerd — Kywi Agency (@KywiAgency) May 19, 2014

Fascinerend is de puzzel, die in 2014 z’n veertigste verjaardag vierde, eveneens, en dat zien filmmakers ook. De bekende draaikubus die Erno Rubik in 1980 op de markt bracht, gaat de hoofdrol spelen in The Wrap.



In today’s unusual film announcement, a Rubik’s Cube movie is in the works, with no additional information other than that “The Rubik’s Cube is an iconic and family friendly brand” and that the producer plans “a wonderful and complex Rubik’s universe”: https://t.co/oonS2ejQ07 — Ryan W. Mead (@rwmead) January 3, 2021

Verhaal achter de kubus

Volgens The Wrap duikt de film in het verhaal achter de kubus, die architect en wiskundige Rubik in de jaren 70 ontwikkelde als lesmateriaal. Het verhaal gaat dat hij pas doorhad dat de kubus ook een puzzel kon zijn toen hij per ongeluk alle vlakken door elkaar had gehaald en de schijven weer op de juiste plek terug moest zien te krijgen.

Populaire Rubiks kubus

De kubussen waren vooral in de jaren 80 enorm populair, maar er worden nog altijd wereldwijd wedstrijden georganiseerd voor fanatieke kubusdraaiers. Er is zelfs een bond voor de denksport: de World Cube Association. Volgens Forbes zijn er in de afgelopen veertig jaar 450 miljoen exemplaren van de puzzel verkocht.

Ook wordt de kubus voor allerlei wereldrecords slash -pogingen gebruikt. Natuurlijk is er het wereldrecord van de kubus als snelste oplossen. Dat staat nu op 3,47 seconden. Nog minder dus dan even een appje openen, of een kaars uitblazen.

In 2017 was het record nog in handen van Nederlander Mats Valk (4,74 seconden), die nog altijd een speedcuber in hart en nieren is, z’n eigen Wiki-pagina heeft en mensen op zijn social media aanspoort het ook eens te proberen.



Blinddoek en met een pogo

En dan zijn er ook nog de andere wereldrecordpogingen waarin de kubus als rode draad doorheen loopt. Of pogoot. In 11,421 seconden. Of met een blinddoek op, in 16,22 seconden. Onder het mom van: als je het echte wereldrecord niet kunt verbeteren, verzin je gewoon een nieuwe!

Netflix

Mensen die uitblinken in iets bijzonders vormen vaker inspiratie voor films en series. Zo gooit The Queen’s Gambit de laatste maanden hoge ogen. Netflix bracht dit jaar ook een documentaire uit over de wereldberoemde kubus en jonge speedcube-kampioenen Max Park en Felix Zemdegs, die tot Yusheng Du de snelste van de wereld was. Ook Mats Valk komt voorbij in de docu, waarvan je zelf ook weer zin krijgt om het tóch nog maar weer eens te proberen. Om hem vervolgens waarschijnlijk weer héél snel naar zolder te brengen. Als daar nou eens een wereldrecord voor zou zijn…