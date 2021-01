Nieuwe corona-uitbraak in stad China, noodtoestand in Tokio

De stad Shijiazhuang in China is vandaag volledig op slot gegaan, wegens een nieuwe corona-uitbraak. In Japan heeft de regering voor de tweede keer de noodtoestand voor Tokio uitgeroepen.

In het kader van de bestrijding van het coronavirus is het in het noorden van China de inwoners van een stad van circa 11 miljoen mensen verboden de plaats te verlaten. De autoriteiten in de provincie Hebei hebben dit bepaald voor de grootste stad, Shijiazhuang.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BREAKING: Shijiazhuang, the capital of China's Hebei province, bans people from leaving the city due to coronavirus outbreak — BNO Newsroom (@BNODesk) January 7, 2021

Maatregel China drastisch

De maatregel is, als je het met de coronacijfers in Nederland vergelijkt, drastisch. In de stad zijn vandaag 51 van de 52 besmettingen in de provincie Hebei vastgesteld, berichtte The South China Morning Post. Het totaal in China lag op 63, waar het in ons land gaat om duizenden. China, waar meer dan 1,4 miljard mensen wonen, heeft het gevreesde virus ruim 87.000 keer vastgesteld en wijt meer dan 4600 sterfgevallen aan dit virus. Dat dook eind 2019 ruim 800 kilometer ten zuiden van Shijiazhuang op in Wuhan.

Noodtoestand Tokio

De Japanse regering roept de noodtoestand uit in Tokio en omliggende gebieden. Zo moet de snelle verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan. De Japanse autoriteiten maakten vandaag voor het eerst melding van meer dan 7000 nieuwe besmettingen, meldt omroep NHK.

Olympische Spelen in gevaar?

Premier Suga Yoshihide zei dat de pandemie „erger is geworden dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen”. Hij sprak de hoop uit dat eind volgende maand kan worden begonnen met vaccineren tegen het virus. Ook hoopt de premier naar eigen zeggen dat de Olympische Spelen komende zomer kunnen doorgaan.

De noodtoestand gaat minder ver dan lockdownmaatregelen in sommige andere landen. Horecazaken wordt gevraagd de deuren te sluiten om 20.00 uur. Inwoners krijgen het dringende verzoek na dat tijdstip alleen voor belangrijke zaken het huis uit te gaan. Scholen en kinderopvangcentra hoeven de deuren niet te sluiten.

Afdwingen gaat in Japan moeilijk

De Japanse wet maakt het momenteel lastig om medewerking af te dwingen. De namen van restaurants en cafés die weigeren mee te werken, zullen volgens de krant Asahi Shimbun openbaar worden gemaakt. Horecazaken die wel eerder sluiten worden daar volgens ingewijden financieel voor gecompenseerd.

De maatregelen gaan vrijdag in en blijven tot zeker 7 februari van kracht. Het is de tweede keer in minder dan een jaar tijd dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. Dat gebeurde in april ook al.

Lees ook: Verplichte coronatest voor inkomende reizigers komt er toch aan