Wolvenhek van zo’n 2 miljoen rond Friesland: ‘Overtreffende trap dieptepunt’

Friese veehouders maken zich grote zorgen over de wolf die zich in hun provincie wil gaan vestigen en komen met een heel rigoureus plan. Een wolvenwerend hek rondom Friesland.

‘Een hek om de wolf buiten Friesland te houden? Grapje zeker! Niet dus. Een bloedserieus plan waar jij aan mee kan doen.’ Stichting Wolvenhek Fryslân is er heel duidelijk over. De stichting is opgezet door vijf Friese veehouders die steeds vaker nachtmerries hebben over wolven die hun schapen en vee aanvallen en willen een hek van 150 kilometer lang, van het IJsselmeer tot aan Lauwersoog. Prijskaartje: 2 miljoen euro.

Ze starten vandaag een doneeractie via een betaallink op de website. „Zelfs met één euro laat u zien dat u het plan steunt om de wolf buiten Friesland te houden.”

„We zijn geen gekken met een gek plan, maar veehouders die zich serieus zorgen maken over de veiligheid van hun dieren. In Duitsland is het aantal wolvenroedels in de laatste tien jaar zo snel gegroeid dat vee in de wei daar compleet kansloos is. We moeten in Nederland niet dezelfde kant op gaan”, zegt schapenhouder Jehan Bouma, voorzitter van de stichting

Het wolvenhek moet 1.70 meter hoog worden en natuurgebieden op de provinciegrens blijven buiten het hek. De boeren denken dat ze wegen die het hek kruisen „wolfproof” kunnen maken. Overigens is de wolf al gesignaleerd.



In Bakkeveen is vorige week (voor het eerst in Friesland) een wolf vastgelegd door een camera. #wolfinnederland @WolfInNederland pic.twitter.com/PlLpb2XN1A — Ton van der Laan (@TonvdLaan) December 17, 2019

Hun opmerkelijke plan is intussen niet ongemerkt gebleven. Integendeel. Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging noemt een wolvenhek „ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar. Het hek kan in elk geval niet dwars over grensoverschrijdende wegen staan en dus vindt de slimme wolf zo een kwetsbare plek. En anders zwemt hij wel via de Friese vaarten, als hij dat wil.”

Het is nog geen 1 april en voor een oud en nieuw grapje is het rijkelijk laat. Groepje inwoners wil hek om Fryslân. Wat een grap. cc @WolvenInNL @glennlelieveld #wolf #wolven pic.twitter.com/jsTRv1KKPa — Sijbe Knol (@SijbeKnol) January 7, 2021

„Het is nog geen 1 april en voor een oud en nieuw grapje is het rijkelijk laat. Groepje inwoners wil hek om Fryslân. Wat een grap.” Het Friese Statenlid Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) maakt zich er helemaal boos over. En niet voor de eerste keer, want de wolf, dat ook gewoon ‘wolf’ is in het Fries, ligt al langer onder vuur in de provincie. Hij dacht alleen dat ze het dieptepunt wel hadden gehad toen er afgelopen zomer een motie werd aangenomen om de wolf te weren.



De EU zegt wie met zijn poten aan de wolf komt begaat een misdaad en vervolging zal volgen. — H.A.W.M. Muilman Ecosysteembeheerder (@HAWMMuilman) June 18, 2020

Maar hoe en wat, daarover tast iedereen nog in het duister. „Een van de voorstellen was om de wolven te verdoven, in een busje te zetten en over de grens vrij te laten. Te gek voor woorden, toch?”

De veehouders en hun wolvenhek zijn wat de gepassioneerde Statenman betreft de overtreffende trap van dieptepunt. „Een hek met van die gaten van vijftien centimeter ertussen waar met een beetje geluk een konijn doorheen kan. Dan wordt onze mooie provincie dus gewoon een dierentuin!”

Als de wolf eenmaal is gevestigd, pakt het beest geen boerderijdieren meer, zeggen wolvenkenners. De wolven die de meeste schade veroorzaken, zijn de dieren die op zoek zijn naar een eigen territorium. Knol: „Vergelijk het maar met een vakantie naar Zuid-Frankrijk: je stopt onderweg bij een tank­station voor een snelle snack, in plaats van aardappelen, groenten en een gehaktbal klaar te maken. Met de wolf net zo.” De Fries ziet geen enkele slagingskans in het wolvenhek-scenario. „De wolf is op Europees niveau maximaal beschermd. ­‘Beheren en weren’, is helemaal niet toegestaan.”



Fryslân gaat de wolf niet weren en beheren. Dat mag namelijk niet. “FNP-statenlid Sijbe Knol gaat nog een stapje verder. Hij noemt de motie 'totaal onuitvoerbaar' en 'voor de bühne', laat hij weten aan @LangsdeLijnEO”.https://t.co/3p1bDOuCa9 — Sijbe Knol (@SijbeKnol) June 18, 2020

Knol ziet ook wel dat er een „uitdaging” ligt, maar een wolvenhek is wel heel rigoureus. „We moeten met z’n allen ermee om leren gaan.” Drenthe en Gelderland hebben al een wolvencommissie waarin onder meer schapenhouders zitten en waar met z’n allen wordt gekeken hoe de (komst van de) wolf in goede banen kan worden geleid. „Dat zou ook hier geen slecht idee zijn.”

Over de stichting is hij, nogmaals, niet te spreken. „Deze paar schapenboeren zetten de hele sector te kakken. Ze komen met een totaal niet werkbare oplossing.” Het probleem met een ‘oplossing’ als een wolvenhek, is dat het een constructief gesprek „compleet in de weg staat.” Want er zijn zeker andere oplossingen denkbaar. Zo gaan veel schapen in Drenthe ’s avonds in het nachthok. „Dat is arbeidsintensief, dat begrijp ik ook wel, maar het schijnt te werken en is het proberen waard.”

De FNP zou de stichting willen vragen om eens even goed naar de werkelijkheid te kijken. „De uitvoerbaarheid is nul en om een ecosysteem met een hek zo te verstoren gaat elke realiteitszin te boven, zal de polarisatie versterken en een echte werkbare oplossing alleen maar in de weg staan.”

Volgens de stichting Wolvenhek Fryslân is het voor individuele boeren in Friesland onmogelijk om hun vee te beschermen tegen wolvenaanvallen, aangezien er in de provincie meer dan 150.000 schapen en 300.000 koeien worden gehouden. In Gelderland en Noord-Brabant krijgen veehouders een schadevergoeding na een wolvenaanval en steun voor het nemen van wolfwerende maatregelen. De Zoogdiervereniging pleit voor een landelijke regeling.

