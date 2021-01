Geen mondkapje dragen levert in Indonesië bizarre straffen op

Buitenlanders die geen mondkapje dragen in Indonesië, lopen kans op een bizarre straf. Op Bali is dat al bewezen, zo is deze week op sociale media te zien. In Jakarta maakten ze het eerder nog veel gekker.

Op het Indonesische eiland Bali lopen buitenlanders die geen mondkapje op het gezicht hebben het risico te worden verplicht tot push-ups. Dat is te zien op beelden die op sociale media circuleren.



Foreigners without face masks punished with push-ups in Bali, Indonesiahttps://t.co/TSJDkNSAqG — jomaywrites (@jomaywrites) January 20, 2021

Geen mondkapje betekent een boete

Ongeveer dertig toeristen die op Bali verbleven en geen geld op zak hadden om de boete van 100.000 roepia (omgerekend 5,86 euro) wegens het niet dragen van een mondkapje te betalen, moesten van de politie push-ups doen. Mensen zonder mondkapje moesten zich vijftig keer met de armen opdrukken. Toeristen die hun mondkapje verkeerd droegen werden verplicht tot vijftien push-ups.

Ook onderstaande foto laat de push-ups voor het niet dragen van een mondkapje zien. Al lijkt de linker gestrafte man de lol van de aard van de straf nog in te zien.



Foreigners caught not wearing face masks on the Indonesian resort island of Bali are being subject to an unusual punishment: push-ups.https://t.co/qijjsaRDEm — True News Nigeria (@TrueNewsNG) January 20, 2021

Coronagraven graven

In Jakarta gebeurden de afgelopen maanden nog gekkere dingen. Mensen die in de hoofdstad van Indonesië geen coronaboete konden betalen, werden in oktober bijvoorbeeld verplicht tot het graven van coronagraven. In andere gevallen moesten zij tijdelijk in een doodskist liggen. In september maakte RTL Nieuws al een keer melding van mensen die, omdat zij geen mondkapje droegen, in een doodkist moesten plaatsnemen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden buitenlandse toeristen op Bali geweerd. Toeristen uit Indonesië zijn wel welkom, evenals buitenlanders die langere tijd op het eiland wonen. Buitenlanders die de coronaregels overtreden kunnen het land worden uitgezet, maar tot dusver is dat nog niet gebeurd.



Foreigners Without Face Masks Punished With Push-Ups In Bali https://t.co/kvRTemsrRv — OB360 Media (@Ob360Media) January 20, 2021

Strafverschillen bij niet dragen mondkapje

In Nederland doen we (gelukkig) niet aan push-ups of, nog erger, doodskisttaferelen. Wie geen mondkapje draagt op een plaats waar dat verplicht is of een andere coronamaatregel overtreedt, maakt kans op een boete van 95 euro.

In andere landen zullen ze ‘onze’ straf soms slechts als een opgeheven vingertje zien. Wat te denken van Ethiopië? Wie daar geen mondkapje draagt, staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te wachten.

