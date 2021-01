Zware brandwonden na verkeerd en langdurig gebruik vaginavernauwingsstaaf

Soms lees je iets dat je daarna nog een keer moet lezen. Waarna je er eigenlijk nog steeds niet heel veel bij kan voorstellen. Wees dus gewaarschuwd bij het lezen, of bij het eventueel gebruiken van je eigen vaginavernauwingsstaaf. Ja, vaginavernauwingsstaaf inderdaad, met de nadruk op ‘au’. Want dat ding is retegevaarlijk, bij wijze van spreken dan. Ook op social media maakt het van alles los.



Had er (goddank) nog nooit van gehoord. pic.twitter.com/lggCZSTbVd — Vivian Vrolijk (@radiomuis) January 20, 2021

Verkeerd gebruik van een vaginavernauwingsstaaf kan ernstige vaginale chemische brandwonden veroorzaken, waarschuwt bijwerkingencentrum Lareb.

Online vaginavernauwingsstaaf



De staaf wordt verkocht onder verschillende namen via buitenlandse webshops, al moet je dan maar nét weten hoe het in het Engels heet bijvoorbeeld. Rondje Google levert Vaginal Tightening Rejuvenation Stick, Shrinking Vagina Care Feminine Repair for Female Healthy Support op, onder meer te koop bij Amazon. Er is overigens niet expliciet gezegd dat deze ‘voorbeeldsticks’ ook gevaarlijk zijn, maar een dikke aanrader is het waarschijnlijk niet.

Ook wordt het online veelal aangeprezen als ‘gewoon’ Vagina tightening stick, die belooft dat het daarna weer voelt als ‘de eerste keer’. Voor slechts zeven euro, op (you) Wish.com.

Ook op Twitter circuleren de bijzondere sticks.



Hoe ‘werkt’ het

De stick zou een vernauwende en reinigende werking op de vaginawand hebben. Het is een staaf met onder andere Chinese kruiden maar de precieze samenstelling is onbekend.

Het centrum ontving een melding na verkeerd gebruik van de zogeheten ‘Vagina tightening stick’. Niet bekend overigens van welk merk. De vrouw liep ernstige uitwendige en inwendige vaginale chemische brandwonden op, nadat de staaf vier tot vijf uur vaginaal was ingebracht. De staaf was afgebrokkeld en deels opgelost. De vrouw moest in het ziekenhuis behandeld worden.

Ze had er beter mee kunnen scrabbelen, vindt deze Twitteraar.



Vaginavernauwingsstaaf. Daar kun je volgens mij beter mee scrabbelen dan mee neuken. https://t.co/SYa6TbooRD — Roel du Pree (@ducom99) January 20, 2021

Verwijderd

Volgens de gebruiksaanwijzing mag de staaf 30 seconden tot maximaal één minuut vaginaal ingebracht worden, gedurende een periode van drie tot vijf dagen. Volgens Lareb worden vrouwen onvoldoende gewaarschuwd voor de mogelijke gezondheidsrisico’s. Op diverse buitenlandse websites zijn al waarschuwingen voor dit soort producten geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat het product van sommige websites is verwijderd.

Lareb heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte gebracht.

#reacties

Vooral vrouwen reageren op het nieuwtje. „Zal ik het dan nog maar een keer zeggen. Er is maar 1 staaf écht geschikt voor de vaginawand, dames”, schrijft Roos Abelman van BNR, doelend op de stick van vlees en bloed. „Vrouwen zijn soms echt mafkezen.”



Haha. Ik kon het níet laten. WTF is een vernauwingsstaaf ook. Vrouwen zijn soms echt mafkezen 😅 — Roos (@roosabelman) January 20, 2021

Het is overigens niet de eerste keer dat wordt gewaarschuwd voor dergelijke sticks. In 2016 al schreef MetroUK over de gevaren ervan.



Please don't buy a 'vagina tightening stick' https://t.co/cNDKwn3LV2 via MetroUK — vin (@bladerunner_vin) January 23, 2016

