We zijn nog best actief na de avondklok-tijd, tijdens tweede golf

Vanaf acht of negen uur ’s avonds, dat zijn de tijden waarop Nederlanders zich minder gaan bewegen. En dus zou de avondklok ook vanaf een van die uren moeten gelden. Maar uit gegevens van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en ov-chipkaartbedrijf Translink blijkt dat we ons ’s avond en ’s nachts nog best veel bewegen. Zeker vergeleken met de eerste lockdown.

Het is na een uur of negen ’s avonds wel rustiger op de wegen en in het openbaar vervoer dan voor de coronacrisis, maar wel duidelijk drukker dan tijdens de eerste golf.



En waar ontstaan de meeste besmettingen? En gaat een avondklok dat dan verminderen? Het is nog steeds druk op de weg (kijkend naar Google, want ik werk wel thuis) — Charlie Verbree (@CharlieVerbree) January 20, 2021

Druk op de weg tijdens avondklok-uren

Vanmiddag houden demissionair premier Mark Rutte en zijn vaste sidekick Hugo de Jonge weer een persconferentie, waarschijnlijk horen we dan dat er een avondklok gaat gelden. Die maatregel moet ervoor zorgen dat mensen zich minder verplaatsen en zo minder contacten hebben. Ingewijden melden dat de avondklok in de laatste plannen tussen 20.30 uur en 04.30 uur moet gaan gelden.

Op de weg was het vorige week op die uren, tussen 20.00 uur en 04.00 uur, ongeveer een derde drukker dan tijdens week 14 van 2020, toen de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar was ingegaan. En dat is niet alleen in het weekend, ook doordeweeks is het drukker. Dat blijkt uit metingen van het NDW bij tweehonderd locaties verspreid over het land, met name snelwegen. De gegevens gaan over hele uren en sluiten dus net niet aan op de tijden waarop de avondklok zou moeten gelden.



Om mij heen zijn dagelijks feestjes, terwijl ik maximaal twee keer in de week een enkele bezoeker ontvang of bij een eenling op visite ga. Druk verkeer op de weg, veel drukker dan in maart en april. En de groepjes hangen hier ook gewoon overdag. — Moon Saris (@cursiefjes) January 20, 2021

Twee derde meer mensen in ov

Het is dus al drukker op de weg, maar in het openbaar vervoer is dat verschil nog groter. De afgelopen week checkten ’s avonds 74 procent meer mensen in bij treinen, bussen, trams, metro’s en veerponten. In week 14, toen de intelligente lockdown net inging, waren er dus bijna twee derde minder reizigers. In het weekend waren dat er ruim de helft minder.

Als we dan kijken naar de uren buiten de avondklok, dus vanaf een uur of 4 ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds, is het verschil met de eerste lockdown nog groter. Dat komt vooral omdat het om grotere aantallen gaat, gezien overdag meer mensen op de been zijn. Negen op de tien auto’s die het NDW vorige week telde op doordeweekse dagen, reden voorbij na 04.00 uur en voor 20.00 uur. In het openbaar vervoer is qua drukte een vergelijkbaar verschil te zien tussen dag en nacht.

