Zonder negatieve coronatest mogen inwoners Slowakije helemaal niets meer

Wie in Slowakije geen negatieve coronatest kan tonen, leidt voorlopig een wel heel karig bestaan. Deze Slowaken mogen tot en met 7 februari eigenlijk helemaal niets meer.

Vandaag is in Slowakije een streng uitgaansverbod ingevoerd voor alle mensen die geen negatieve coronatest kunnen laten zien. Gisteren liep de periode van negen dagen af waarbinnen alle Slowaken zich mochten laten testen op het coronavirus.

Coronatest voor alle inwoners Slowakije

De vrijwillige coronatest voor de hele natie was een hele operatie. Slowakije telt namelijk meer dan 5 miljoen inwoners. Maar ja, vrijwillig of niet: wie nu geen negatieve coronatest op zak heeft is beperkt in zijn of haar bestaan. Geen negatieve coronatest hebben, betekent dat je niet meer naar je werk mag. En zelfs een wandelingetje in de natuur is dan de komende elf dagen verboden. De supermarkt? Je boodschappen moeten door iemand anders worden gedaan.



In november ook al een massale coronatest

Slowakije trok eerder ook al de aandacht door alle inwoners de kans te geven zich te laten testen. In het eerste weekend van november was die eerste operatie. Op de eerste dag maakten 2,58 miljoen Slowaken gebruik van die vrijwillige coronatest. Van hen werden er bijna 26.000 positief getest. Zij moesten in quarantaine. Wie positief werd getest kreeg net als nu het geval is meer bewegingsvrijheid. Het weekend erna volgde een tweede grote testronde. Binnen 20 minuten wisten Slowaken of zij corona hadden of niet.

De autoriteiten hoopt zo uiteraard de verspreiding van het coronavirus effectiever tegen te gaan. Niet alle experts reageerden overigens enthousiast op het initiatief. Critici zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de sneltesten die werden gebruikt. Die werden gezien als minder nauwkeurig dan PCR-testen, waarbij monsters geanalyseerd moeten worden in laboratoria.

Hoe verging het Slowakije daarna?

In Nederland is veel kritiek geweest op de testcapaciteit. De kritiek is nu verplaatst naar de vaccinatie-snelheid, of -traagheid beter gezegd. Slowakije zet en zette dus wel volop in op massaal testen. Het land was na de grootscheepse eerste ronde echter niet van het virus af. Eigenlijk heeft men in het Oostblokland nu hetzelfde verhaal. Wat te doen na 7 februari? Weer iedereen een coronatest laten doen?

Hoe dan ook, Slowakije ontkwam ondanks de rigoureuze aanpak niet aan een nieuwe lockdown. Deze werd op zaterdag 19 december van kracht vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. De meeste winkels gingen dicht en de bevolking mocht alleen de deur uit als dat noodzakelijk was, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of te gaan werken. Skiliften mochten gek genoeg wel in bedrijf blijven. Daarop ontstond in de media veel kritiek.

