Extreem hoge boete voor illegaal sneeuwballengevecht

De illegale feestjes kennen we inmiddels wel vanuit de media. Maar een illegaal sneeuwballengevecht is nieuw. Er staat wel meteen een dikke boete op.

Twee mannen uit de stad Leeds in Noord-Engeland hebben ieder een boete gekregen van 10.000 pond (omgerekend 11.326 euro) na het organiseren van een massaal sneeuwballengevecht. De mannen van 20 en 23 jaar hadden medio januari een oproep geplaatst op sociale media om een sneeuwballengevecht te houden, waarna honderden mensen bij elkaar kwamen in een park.

„We halen er absoluut geen plezier uit om zulke zware boetes uit te delen aan deze jongemannen, maar hun acties zorgden ervoor dat honderden mensen dicht op elkaar waren, wat voor een volstrekt onnodig risico op verspreiding van het coronavirus zorgde”, zei de lokale politiecommandant Damien Miller in een verklaring. „Het event trok de aandacht van media die er niets van begrepen en iedereen die mee heeft gedaan, werd sterk veroordeeld, door iedereen.”

In Engeland geldt vanwege het coronavirus een strenge lockdown, waarbij mensen buiten hun eigen huishouden maar één andere persoon mogen ontmoeten. Er zijn hoge boetes voor Britten die de coronaregels overtreden, ieder die een evenement met meer dan dertig personen organiseert hangt een boete van 10.000 pond boven het hoofd.

Op social media wordt verdeeld gereageerd op de bizar hoge boete. De een vindt het eigen schuld, dikke bult en noemt de jongens ‘kontgaten’, maar dan op z’n Engels.

Een ander vindt het wel erg veel geld en wijst op de scheve verhoudingen. „Ik ben voorstander van boetes uitdelen, maar een boete van 10.000 pond voor die jongens, terwijl sommige politici 40.000 pond opslag krijgen?”

Whereas the snowball fight in Leeds with STUDENTS having fun, well, those guys get kicked out of Uni for a snowball fight 🙃

— Villanelle (@lottiejayne_) January 29, 2021