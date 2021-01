Nieuwe look Dirk Kuyt roept een en al verbazing op

Dirk Kuyt heeft een nieuwe look. Voor het eerst kwam hij er gisteravond mee op televisie en dat riep nogal wat op. De look was dankbaar voer voor mensen op Twitter, zo bleek.

Best veel Nederlanders stemden gisteren af op Ziggo Sport, voor de Premier League-wedstrijd tussen Tottenham Hotpsur en Liverpool. Veel van hen schrokken zich een hoedje toen de analist van de avond werd geïntroduceerd. Was dat écht Dirk Kuyt?

De nieuwe look van Dirk Kuyt

Afgelopen zomer gingen Dirk Kuyt en zijn vrouwe Gertrude na een jarenlang huwelijk uit elkaar. Of er een verband is met zijn opgedirkte uiterlijk, dat weten we natuurlijk niet. ‘Nieuwe look’ is overigens een understatement van de bovenste plank. Er lijkt een compleet nieuw hoofd op de voormalige voetballer van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe te zitten. De noeste werker is nu meer een Noordwijkse hipster.



Don’t want to be controversial or anything, but the best thing to come out of tonight is that Dirk Kuyt’s dead handsome pic.twitter.com/IQzYIKMzkv — Snakes (@coNor_Silcock) January 28, 2021

Zijn kenmerkende patatgele krullen zijn ingeruild voor de welbekende kuif met opgeschoren kapsel, die je vooral nog tegenkomt in Temptation Island. Rimpels en kraaienpoten zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. En heeft Dirk Kuyt nou ook zijn lippen gevuld? Dat zal toch niet? Frank en Ronald de Boer zijn toch al de botox-boys?

Mooie vondsten op Twitter

Voor het antwoord daarop moet je op Twitter zijn. Dirk Kuyf, Boris Botox, de meest creatieve inzendingen kwamen voorbij. Er wordt misschien een beetje de spot met Dirk Kuyt gedreven, maar wie weet zijn de mensen die reageren wel een beetje jaloers. En willen zij stiekem ook zo’n verjongingskuur. Een overzicht van de reacties.



Dirk Kuyt, bloody hell. Quite a transformation. pic.twitter.com/sCTmr1e3Se — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 28, 2021



Persbericht Feyenoord; onze nieuwe conditietrainer Dirk Kuyf. #DirkKuyt, @Feyenoord, ff nieuw trainingspakkie met DK bestellen pic.twitter.com/dy7OizxbrV — gjbvld (@gjbvld) January 28, 2021



Dirk Kuyt in Temptation Vips confirmed. pic.twitter.com/hQWwR0vUm2 — Yorick Lauret (@y0rick03) January 29, 2021



How to: open solliciteren voor wekelijks aan tafel bij studio voetbal, aspirant voorzitter JovD, kritische vader bij hockey F-jes, Noorse villain in een slecjthte 90s actiefilm én geordie shore in één outfit #dirkkuyt pic.twitter.com/RoFcF8nxY0 — Maarten Teunisse (@MaartenTeuniss1) January 28, 2021



Dirq Kuyt (de verhipsterde versie van Dirk Kuyt). pic.twitter.com/mUXJhcIRaR — André van den Ende (@zwoebe) January 28, 2021



Dirk Kuyt is ineens HOT?? https://t.co/5xZWSnh2j5 — Japser (@Oranjemajoor) January 28, 2021



Ik ben deze foto(‘s) van Dirk Kuyt nu al een half uur aan het bekijken en ik snap het oprecht niet. #kuyt #ajawil #ziggosport pic.twitter.com/1HedRY8tVV — Anne Sophie (@annesophie_95) January 28, 2021



Gaan jullie me geloven als ik zeg dat dit Dirk Kuyt is? pic.twitter.com/TfkCjWomwp — Maarten Hopman (@maartenhopman94) January 28, 2021

Wat doet Dirk Kuyt nu?

Er zijn natuurlijk belangrijkere dingen dan het uiterlijk. Met de Dirk Kuyt Foundation (nee, dat is geen make-up) zet de voormalige voetballer en aspirant trainer zich in voor mensen met een beperking. Voor hen maakt hij met zijn stichting sporten bereikbaar.

Dirk Kuyt is nu 40 jaar. In 2017 stopte hij met voetballen en nam hij afscheid met een kampioenschap bij Feyenoord. Tot vorig jaar liep de ex-spits tijdens zijn opleiding Coach Betaald Voetbal nog stage bij Feyenoord-trainer Jaap Stam. Die laatste werd ontslagen. Kuyt zou op korte termijn hoofdtrainer van de club uit Rotterdam worden, maar dat plan verdween met de komst van Dick Advocaat even in de ijskast. Nu is hij dus een nieuwe analist van Ziggo Sport. Bij die zender gaf Dirk Kuyt gisteren aan met Feyenoord weer in gesprek te zijn. „We hopen binnenkort naar buiten te treden over hoe ik mijn trainerscarrière een vervolg ga geven.”

