Politiebond: veel incidenten, maar geen veldslag

Ondanks het vuurwerkverbod en andere coronamaatregelen moest de politie tijdens de jaarwisseling toch nog vaak optreden. Het ging dan veelal om vuurwerk afsteken, illegale feesten en brandstichtingen, zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. „Vooral het aantal autobranden viel echt op.” Ook werd er nog geregeld agressie gebruikt tegen hulpverleners, al dan niet door mensen onder invloed.

Maar toch is oud en nieuw „geen veldslag” geworden, zoals die in eerdere jaren door de politie werd ervaren, volgens Struijs. De incidenten waren wel verspreid, er waren geen grote brandhaarden. Tegen 03.00 uur werd het volgens Struijs wel rustiger, mede door de mist. Maar ook in de ochtend worden nog altijd illegale feesten beëindigd, vertelt hij.



De jaarwisseling is in @gemnieuwkoop rustig verlopen, mede dankzij de inzet van de hulpdiensten @brwnieuwkoop, @PolNieuwkoopKB en BOA’s. In de nachtdienst vannacht met eigen ogen kunnen zien hoe kundig en krachtig de politie te werk gaat.

Een mooi, gezond en gelukkig 2021! pic.twitter.com/QPMBTUvvaO — Robbert-Jan v. Duijn (@robbertvanduijn) January 1, 2021

Vanwege corona mochten mensen niet in grote groepen bijeenkomen en ook het vuurwerkverbod was deels ingesteld om samenscholing te voorkomen. „Dat is niet altijd gelukt”, zegt Struijs. „De hoofddoelstelling is wel geslaagd”, denkt hij. „Dat was namelijk de zorg ontlasten.” Het vuurwerkverbod heeft in die zin „een positief effect” gehad.

Wat hem verder opviel was dat veel mensen incidenten bij de politie meldden. Omdat er ook veel agenten in de nacht op de been waren, kon snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen, legt Struijs uit.

Illegale feesten

Er waren met de jaarwisseling meerdere illegale feesten in ons land. Bij het beëindigen van één van die feesten, zijn drie politiemensen gewond geraakt. Het gebeurde vanochtend vroeg toen de agenten een feest in een pand aan de Koningsweg in Arnhem stil wilden leggen. Een van de agenten moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Uiteindelijk moest de ME het feest beëindigen. Er waren zeker zeventig feestgangers aanwezig, een deel van hen verzette zich en gooide met stenen naar de agenten. Drie bezoekers zijn aan gehouden wegens het plegen van openlijk geweld.



En dan vragen we ons af waarom de coronacijfers zo hoog zijn in Nederland.. Dit was om 00:41, een vuur gemaakt van matrassen kasten en stoelen. Om 01:15 kwam de politie met 4 auto’s en heeft de brandweer het vuur geblust❤️ #vuurwerkverbod #Corona #groningen #student #politie pic.twitter.com/USG8GgV0SW — Renske Elisabeth (@RenskeElisabeth) January 1, 2021

In Didam heeft de politie boetes uitgedeeld aan veertien jongeren die in een keet een illegaal feestje aan het vieren waren. Ze konden niet de coronamaatregelen volgen en 1,5 meter afstand houden.

Politie bekogeld met vuurwerk

Voor sommige agenten zal het alsnog als een ‘veldslag’ hebben gevoeld. Bijvoorbeeld de politie in Amsterdam Nieuw-West, zij werden namelijk met vuurwerk bekogeld. Groepen jongeren zorgden daar voor onrust. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

Ook in Amsterdam-Oost was het onrustig, eveneens met groepen jongeren. Ze staken zwaar vuurwerk af, de politie zette de ME in om de jongeren te verdrijven. Volgens een woordvoerder werd het daarna rustiger. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat dat later alsnog zal gebeuren.



Mobiele eenheid in actie na vuurwerkoverlast, jongeren op de vluchthttps://t.co/7kDReRz5xS pic.twitter.com/QOGAXcqd31 — AT5 (@AT5) January 1, 2021

