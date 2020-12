Strenger dan bij ons: België straks op slot met avondklok

België maakt zich op voor een jaarwisseling met strenge coronaregels. Dit jaar is vuurwerk afsteken verboden, net als het organiseren van feestjes. Ook geldt in België een avondklok.

Verschillende politieafdelingen hebben al aangekondigd een zerotolerancebeleid te hanteren.

In heel Vlaanderen geldt een avondklok vanaf middernacht tot 05.00 uur. In Brussel en Wallonië mogen mensen al vanaf 22.00 uur de straat niet meer op, tot 06.00 uur in de ochtend. Elk huishouden mag één persoon uitnodigen, dus feestjes zijn verboden.

Vaak onrust in hoofdstad België

Afgelopen jaren was het tijdens de jaarwisseling in Brussel onrustig. Vorig jaar werden in de Belgische hoofdstad meer dan tweehonderd mensen aangehouden. Dit jaar gaan de politiezones daarom in Brussel samenwerken, schrijft VRT. „We gaan ook snel reageren en genoeg manschappen inzetten als er ergens een grootschalig feestje is”, aldus de politie.



Brusselse brandweer vraagt respect op oudjaar: "Laat ons gewoon ons werk doen" https://t.co/AJeW7P0Srw #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) December 31, 2020

Ook in andere delen van België staat de politie paraat. Er geldt een zerotolerancebeleid bij het organiseren van feestjes en afsteken van vuurwerk, volgens de krant HLN. Wie de regels overtreedt, kan een boete krijgen van 250 euro. De boete voor het deelnemen aan illegale feestjes is verhoogd naar 750 euro. De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro.

Strenge controles aan de grens

De Belgische politie gaat in het nieuwe jaar nog strenger toezien op naleving van de regels die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Reizigers die uit het buitenland komen, krijgen volgens de federale politie te maken met systematische controles.

De wegpolitie, spoorwegpolitie en luchtvaartpolitie voeren nu ook al controles uit, maar gaan die vanaf morgen aanscherpen. Er komen willekeurige controles op wegen aan de grens en op stations waar internationale treinen stoppen. Ook zal extra worden gecontroleerd op vliegvelden.

Buitenlanders die naar België reizen, moeten al sinds 25 december een negatieve coronatest kunnen tonen. Ook Belgen krijgen te maken met strengere maatregelen als ze uit het buitenland komen. Zij moeten vanaf donderdag verplicht in quarantaine als ze meer dan twee dagen in een zogeheten rode zone zijn geweest. Ze moeten dan ook twee keer worden getest op corona: op dag één en dag zeven na hun terugkeer.

