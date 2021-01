Antwerpse burgemeester in onderbroek tijdens interview: ‘Hoe weet jij dat?’

Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, heeft zichzelf dit weekend flink in verlegenheid gebracht tijdens een interview met de Belgische zender Radio 2. De Wever liet zich vanuit zijn slaapkamer online interviewen, toen het de interviewster opviel dat hij geen broek aan had. „Hoe kan jij dat weten?”, vroeg hij zich hard op af.

De Wever liet zich zaterdag interviewen over zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. Voor de gelegenheid had hij een keurig geruit overhemd aangetrokken, maar daaronder droeg hij slechts een onderbroek. De burgemeester had er geen rekening mee gehouden dat er achter hem een spiegel stond, die meer zicht in de kamer verschafte. Naast een onopgemaakt bed, waren ook de blote benen van de burgervader te zien.

Afgeleid

„Zeg, ik ben een beetje afgeleid meneer De Wever”, begon interviewster Kim Debrie toen het interview tegen het einde liep. „Kan het zijn dat u daar in uw onderbroek zit?”

„Hoe kan jij dat weten?”, antwoordde een verbaasde De Wever. „Omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk. Daar heb ik geen rekening mee gehouden”, beantwoordde hij vervolgens zijn eigen vraag. „Dit zal me nog lang heugen.”

Backstagefoto

Het is niet de eerste keer dat er tijdens online vergaderingen en interviews geblunderd wordt. Zo onthulde wetenschapper en milieu-expert Gretchen Goldman middels een goudeerlijke backstagefoto hoe zij er eigenlijk bij zat tijdens een video-interview. In beeld leek het alsof ze volledig aangekleed en in een keurig opgeruimde kamer zat, maar in realiteit lag er overal speelgoed en droeg ze niet eens een broek.

En één van de meest prominenten commentatoren in de Amerikaanse journalistiek werd in oktober betrapt op masturberen tijdens een Zoomvergadering. Later verklaarde hij dat hij dacht dat de camera uitstond.