22 GGD’en beginnen eerder dan gepland met vaccineren

De GGD’en beginnen eerder met het vaccineren van zorgmedewerkers. De aftrap in de eerste drie regio’s blijft op vrijdag 8 januari, maar de overige regio’s volgen daarna sneller dan gepland op 11 en 15 januari.

In heel Nederland kunnen vanaf 15 januari vaccinaties worden gehaald. Dat is drie dagen eerder dan gepland. „Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen”, zegt André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van alle GGD’en.

Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant

De eerste vaccinaties beginnen gewoon volgens de planning op 8 januari in de regio’s Rotterdam, Utrecht en Hart voor Brabant. In Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, ook dat is eerder dan gepland.

Maandag 4 januari zet GGD GHOR tweeduizend mensen in om afspraken in te plannen. Er worden veel telefoontjes verwacht van zorgverleners, verpleeghuizen en zorginstellingen. „Is de wachttijd lang, kom je er niet doorheen, probeer het dan op een rustiger moment nog eens, bijvoorbeeld rond lunch- of etenstijd”, raadt GGD GHOR aan. Het callcenter is zeven dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur, dus er is ruimschoots gelegenheid om afspraken te maken, is de boodschap.

225.000 zorgmedewerkers

In totaal zullen de GGD’en zo’m 350 tot 400 prikkers inzetten. Alle GGD’en beschikken volgens GGD GHOR op dit moment over voldoende gekwalificeerd personeel om te kunnen beginnen. Ook hebben de GGD’en voldoende vaccins beschikbaar om 225.000 zorgmedewerkers twee keer in te enten. Huisartsen en ziekenhuispersoneel krijgen niet via de GGD hun prik.

