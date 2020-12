Zweedse vrouw die haar zoon 28 jaar lang zou hebben opgesloten, is alweer vrij

De Zweedse vrouw die deze week werd opgepakt omdat ze haar zoon 28 jaar lang zou hebben opgesloten, is niet langer een verdachte. Er is geen bewijs gevonden van vrijheidsberoving.

Dinsdag meldden Zweedse media en de politie dat een 70-jarige vrouw is gearresteerd op verdenking van het 28 jaar lang opsluiten van haar zoon. Dat deed ze in hun appartement. Hij raakte in die tijd ondervoed en heeft bijna geen tanden meer. De man kreeg soms een blikje makreel, wat knäckebröd met kaas en een kommetje chips.

Moeder ontkent aanklachten

Maar gisteren werd de moeder alweer vrijgelaten. „Bij het forensisch onderzoek in het appartement zijn geen aanwijzingen gevonden dat de man daar tegen zijn wil werd vastgehouden”, verklaarde aanklager Emma Olsson. „Geen gesloten deuren en ruimtes of materiaal om iemand vast te binden.”

De 70-jarige vrouw werd ook verdacht van mishandeling. Ze had alle aanklachten al ontkend. De verwondingen van de 41-jarige zoon zijn volgens de aanklager niet ontstaan door mishandeling, maar door de zwakke gezondheid van de man. Hij ligt nog in het ziekenhuis. „Het is meer een zaak voor de zorgautoriteiten en de maatschappelijke dienst”, zei Olsson.

Beperkt spraakvermogen

De man werd zondag in een appartement bij Stockholm ontdekt door een familielid. Volgens berichten in de dagbladen Expressen en Aftonbladet had de man ontstoken zweren op zijn benen en kon nauwelijks lopen. Ook had hij bijna geen tanden meer en een beperkt spraakvermogen. Hij zou van school zijn gehaald toen hij 12 jaar oud was en daarna zijn opgesloten door zijn moeder, zo klonk het.

Het familielid dat de man vond, zei dat het appartement eruitzag alsof het al jaren niet was schoongemaakt. ,,Er was urine, vuil en stof. Het rook verrot”, zei ze tegen Expressen. Ze voegde eraantoe dat ze door stapels rotzooi moest waden om door de gangen te komen. „Het voelde alsof ik een horrorfilm binnenstapte.”



De politie wilde toen geen commentaar geven op de details en zei alleen: „De man ligt in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.”

