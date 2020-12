‘Zwangere’ vrouw smokkelt drugs in uitgeholde watermeloen

Drugs verstoppen in een uitgeholde watermeloen en die vervolgens onder je jurk verstoppen. Het leek een Braziliaanse vrouw een goed idee om zo haar coke te smokkelen. Maar de actie bleef niet geheel onopgemerkt.

Dat je als drugssmokkelaar creatief moet zijn, is een understatement. Maar hoe creatief ook, het loopt niet altijd goed af. Zo probeerde vorig jaar een Britse man 200 kilo coke te smokkelen in bevroren vlees. Ook heeft de marechaussee op Schiphol weleens ouders ontdekt die de luier van hun kind hadden volgestopt met vloeibare cocaïne. Nu was het een vrouw die een ‘ongeboren baby’ inzette om vier pakketten drugs van A naar B te brengen.

Vrouw smokkelt drugs in watermeloen

De 38-jarige vrouw was met de bus onderweg van Paraguay naar de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Ze werd in São Paulo uit de bus gehaald, omdat medepassagiers vonden dat ze zich verdacht gedroeg.

Toen de vrouw door de politie werd gefouilleerd, zagen ze dat de vrouw een uitgeholde watermeloen onder haar jurk had verstopt. In de ‘nepbuik’ zaten vier pakketjes cocaïne van ongeveer 2 kilo. De vrouw zei dat ze 500 real, ongeveer 80 euro, zou krijgen voor het drugstransport.

De politie plaatste de foto’s online en noemde de methode van de zogenaamd zwangere vrouw „grenzeloos creatief”, maar arresteerde haar toch.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

DA SÉRIE: CRIATIVIDADE SEM LIMITE! ROCAM PRENDE CRIMINOSA COM BARRIGA FALSA DE MELANCIA CONTENDO DROGAS EM GUARÁNesta… Posted by Polícia Militar do Estado de São Paulo on Monday, November 30, 2020

Lees ook: Partij van 1100 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven