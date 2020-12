Wereldwijde waarschuwing: criminelen zullen misbruik maken van vaccins

Nu steeds meer overheden voorbereidingen treffen om mensen te vaccineren tegen corona, slaat Interpol alarm. Criminelen liggen namelijk op de loer. Volgens de internationale politieorganisatie proberen die steeds op nieuwe manieren misbruik te maken van de coronacrisis. Nu gaat het om mogelijke handel in nepvaccins.

Interpol heeft een wereldwijde waarschuwing afgegeven. Die criminaliteit kan onder meer vervalsing, diefstal en illegale reclame voor vaccins zijn.

„Criminele netwerken zullen het met nepwebsites en nepgeneesmiddelen voorzien hebben op nietsvermoedend mensen. Dat kan een groot risico vormen voor hun gezondheid en zelfs hun leven”, waarschuwt topman Jürgen Stock.

As governments prepare to roll out #COVID19 vaccines, it is essential that law enforcement is ready for what will be an onslaught of all types of criminal activity. This is why INTERPOL has issued this global warning.https://t.co/cyZJsfBxR7

— Jürgen Stock (@INTERPOL_SG) December 2, 2020