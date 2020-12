Vijftig medewerkers van ziekenhuis getrakteerd op vijf-gangen-Michelin-menu

Vijftig ziekenhuismedewerkers zijn vandaag flink getrakteerd. Zij kregen namelijk een vijf-gangen-Michelin-menu. Deze zogenoemde sterrenboxen werden bij het ziekenhuis vanaf een koeltruck uitgedeeld door Michelinkok Servais Tielman van restaurant Beluga Loves You.

De getrakteerde medewerkers toonden zich blij verrast. „Een ontzettend leuke gift!’, zei een woordvoerder van het ziekenhuis. „En een mooie opsteker in deze dagen!”

Het restaurant kon niet voor alle zorgmedewerkers koken, dus kwam er een prijsvraag aan te pas. Er lag een schaal kerstballen op de vierde etage, en wie het best kon schatten hoeveel er daarin lagen, won.



‘Er zijn altijd mensen die het nog zwaarder hebben’

Chefkok Tielman zou eigenlijk koken op eerste kerstdag, voor alle patiënten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. In overleg met het ziekenhuis had Tielman daarvoor een op maat gemaakt menu samengesteld. Maar toen er strengere maatregelen werden ingevoerd, kon dat niet meer doorgaan. „Het zou leuk zijn geweest”, zei de woordvoerder van het ziekenhuis. „Maar het is erg moeilijk te realiseren.” Tielman geeft niet op. „Het is wel de bedoeling dat dit initiatief dat letterlijk en figuurlijk ‘panklaar’ lag, vroeger of later wordt ingehaald”, zei de chefkok.

„Beluga Loves You beleeft met de tweede lockdown tevens haar tweede delivery-reeks waarbij het restaurant tot aan Rotterdam en Antwerpen toe 4 en 5-gangen Michelin menu’s aan huis bezorgt”, zei Tielman. Het restaurant is naar eigen zeggen net als elk restaurant in Nederland bezig met een overlevingsmodus. Tielman: „Wij hebben het zwaar, maar er zijn altijd mensen die het nog zwaarder hebben. Vandaar ook dit gebaar.”



