Verpleegkundige geschorst na vrijpartij met coronapatiënt op ziekenhuis-wc

Een Indonesisch ziekenhuis was verre van content met de manier waarop een lokale verpleegkundige ontspanning zocht in deze hectische tijden: hij is op non-actief gezet nadat hij seks had met een coronapatiënt op het toilet van het ziekenhuis. De feiten kwamen aan het licht nadat de patiënt erover opschepte op social media.

De verpleegkundige sprak met de patiënt via Whatsapp af op zijn kamer van het ziekenhuis Wisma Atlet in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Daar aangekomen trok de man de beschermende kleding uit, die hij vanwege het coronavirus aan had, en trok hij zich met de patiënt terug op de wc.

Appen over glijmiddel en toilet

Het ging mis toen de coronapatiënt begon te pochen op social media. Op zijn Twitteraccount, dat inmiddels is afgeschermd, postte hij een screenshot van de Whatsappberichtjes die hij met de verpleegkundige had uitgewisseld. In die chats hadden de twee een afspraak gemaakt voor seks op het toilet. Ook hadden ze het over glijmiddel en de grootte van hun geslachtsdelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Makin kesini makin aneh tingkah2 org gila. Sempet2nya lagi karantina. https://t.co/ENQrQgiXYm pic.twitter.com/HetGkYEx0E — Mr. Moon (@rameankebulan) December 25, 2020

De man uploadde ook een foto van de beschermende kleding die de man aan had gehad, alleen lag die op de foto op de grond. De beelden kwamen via via bij de politie terecht, die meteen een onderzoek instelde.

Tot tien jaar cel

De twee hebben inmiddels toegegeven seks te hebben gehad op het toilet van het ziekenhuis. Ook hebben ze toegegeven seks te hebben gehad met iemand van het zelfde geslacht, wat afgekeurd wordt in Indonesië. Homoseksualiteit is niet per se strafbaar, maar er zijn geen wetten die lhbt’ers beschermen.

Het tweetal kan tot tien jaar cel krijgen, in het kader van de Indonesische Pornografie Wet. Het plaatsen van de berichten op Twitter zou daaronder vallen, schrijft het lokale Tribun News.

Beide hebben een (nieuwe) coronatest moeten doen. De patiënt is nog steeds positief, maar de verpleegkundige lijkt geen besmetting te hebben opgelopen.

Op Twitter wordt wisselend gereageerd op het ‘verzetje’. De een vindt het onverantwoord van het tweetal, de ander moet toch wel een beetje lachen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Footage of “Bottialter x Petugas Wisma Atlit”pic.twitter.com/4MwQAW1XZv — 𝕙𝕪𝕦𝕟𝕘𝕚𝕤𝕞 (@hyungbit) December 26, 2020

Lees ook: Grote zorgen om Britse coronavariant, die zich snel over de wereld verspreidt