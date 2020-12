Politie treft poedelnaakte studenten aan op straat in Nijmegen

Agenten in Nijmegen keken raar op toen ze tijdens hun nachtdienst dit weekend twee mensen in hun nakie over straat zagen lopen. Het bleken studenten van een dispuut te zijn.

„We maken bijzondere dingen mee in de nachtdienst… Dit keer naaktrenners van een studentendispuut”, schrijft de politie Nijmegen op Instagram. De twee studenten liepen poedelnaakt over het Keizer Karelplein.

Geen zinvolle verklaring

Waarom de twee heren besloten naakt door de stad rond te lopen is niet duidelijk. „Beide heren konden geen zinvolle verklaring opgeven over waarom ze dit deden.” Ook hadden ze geen legitimatie bij zich. „Dat is ook lastig als je naakt bent”, aldus de politie.

De agenten hebben de twee mannen aangesproken op hun gedrag en de mogelijk consequenties ervan. Ook hebben ze allebei een boete gekregen voor het niet bij zich dragen van een geldig legitimatiebewijs.



Niet per definitie strafbaar

Naaktlopen is in Nederland niet per definitie strafbaar. In de wet staat dat je in je nakie mag paraderen op tal van plekken die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, zoals naaktstranden. Maar daarbuiten mag het ook, tenzij je het doet op een ongeschikte plek.

Maar wanneer is een plek geschikt en wanneer niet? In de wet staat dat naaktrecreanten zelf moeten kunnen inschatten of een plek geschikt is of niet. Maar als een handhaver daar anders over denkt, kun je alsnog een boete krijgen. En dat levert wel eens discussies op. Uiteindelijk is het dan aan de rechter om te bepalen wie er gelijk heeft.

