Anouk helemaal klaar met TVOH-kandidaat: ‘Je slaat de plank flink mis’

Een blind audition in The Voice Of Holland heeft vrijdagavond flink wat stof doen opwaaien. Zangeres en jurylid Anouk was helemaal klaar met de blind audition van de praatgrage Brenda van Aarsen (33) en liet dat ook heel duidelijk merken. „Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal”, was haar eerste reactie op het optreden.

Van Aarsen was amper begonnen met haar vertolking van There must be an angel toen Jan Smit en Waylon hun stoelen al lieten draaien. Niet veel later volgde ook Ali B. De enige die aan het eind van het liedje niet was omgedraaid, was Anouk. Ze was het duidelijk niet met haar mede-juryleden eens die stelden dat het optreden een ‘dikke negen’ waard was. „Technisch heb je veel in huis, want dat wilde je allemaal laten zien. Dan denk je qua techniek: dát kan ze, en dát kan ze, en dát. Maar (het optreden red.) deed me geen ene bal en dan sla je de plank toch echt flink mis.”

‘Je praat echt veel te veel’

De kandidate, die als wedding singer liedjes schrijft voor koppels, kwam met het verweer dat ze alleen maar zoveel mogelijk van zichzelf en van haar stem wilde laten zien. Op de vraag of Anouk dat begreep, zei het jurylid het volgende: „Nee, ik begrijp er helemaal niets van. Je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Dat je al die technieken beheerst, wil niet zeggen dat je ze alle 40 in één liedje moet pleuren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De toon was op dat moment al flink gezet. Toen kwam het keuzemoment. Van Aarsen moest een coach kiezen en ook dat duurde Anouk te lang. Ali B vroeg aan de praatgrage kandidate of ze hardop haar gedachten over het kiezen van een coach wilde delen. De kandidate greep dat moment aan om een sneer uit te delen aan Anouk. „Sommige mensen zijn al zo vermoeid van me”, stelde ze. Voor Anouk was op dat moment de maat vol. „Je praat echt veel te veel… Je praat zó veel”, verzuchte ze in de hoop dat de auditie eindelijk klaar zou zijn.

‘Hou je bek, Jan’

Een van de andere juryleden, Jan Smit, vond de acties van Anouk inmiddels te ver gaan. „Anouk, doe eens niet zo flauw”, mopperde hij. „Flauw? Het is gewoon too much“, beet ze hem toe. Toen Jan ook nog eens stelde ‘dat men toch ook niet door haar heen praatte’, waarmee hij impliceerde dat ze dat ook niet bij anderen moest doen, was ze er klaar mee. „What the fuck, hou je bek, Jan. Dit is gewoon enorm vermoeiend. Maak gewoon een keuze.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer je door Anouk met de grond wordt gelijk gemaakt..maar gewoon blijft lachen😱#tvoh pic.twitter.com/pizw3LBIWh — Starbuck (@starbuck68) December 4, 2020

Van Aarsen koos uiteindelijk voor Jan Smit en daarmee leek er een einde te komen aan de frustratie van Anouk. Toch zat het hele tafereel Jan niet helemaal lekker en na afloop van de auditie probeerde hij het gesprek met Anouk aan te gaan. „Vond je het echt zo erg, Anouk?” Het enige wat volgde was een geagiteerde blik van de zangeres aan het adres van Jan. Op dat moment wist Ali B het zeker: „Nou jongens, dit is een topseizoen!”