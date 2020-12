Opnieuw duizenden Fransen de straat op vanwege omstreden veiligheidswet

Opnieuw zijn duizenden mensen vandaag de straat opgegaan in Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld en een omstreden veiligheidswet. Vakbonden, journalisten- en slachtofferverenigingen en mensenrechtenorganisaties hadden opgeroepen tot een landelijk protest.

Vorig weekend waren er in veel Franse steden vergelijkbare protesten. Zeker 130.000 mensen gingen toen de straat op. Ook vandaag kwamen er in sommige andere steden in Frankrijk actievoerders bijeen. De demonstranten verzetten zich tegen een wet, waarin staat dat er geen beelden van politiemensen in functie gepubliceerd mogen worden als de agenten erop te herkennen zijn. De wet wordt gezien als een ernstige inperking van de persvrijheid.

Schermutselingen

Het kwam hier en daar tot schermutselingen met de politie. Sommige demonstranten staken vuurwerk af en op een aantal plekken in Parijs werden auto’s in brand gestoken. De politie reageerde daarop met traangas.

De betogers zijn het niet eens met een nieuwe veiligheidswet die gepland staat. Om ze tegemoet te komen werd er aangekondigd om een deel van de wet te herzien. Het gaat om het wetsartikel waarin staat dat de verspreiding van beelden van politieagenten in functie verboden moet worden. De demonstranten vinden de tegemoetkoming onvoldoende en vinden dat het artikel helemaal uit de wet moet worden geschrapt.

Uitbreiding van videobewaking

In de wet staan ook andere fel bekritiseerde maatregelen, zoals de uitbreiding van videobewaking door de politie, bijvoorbeeld tijdens demonstraties en met behulp van drones. Ze zouden zijn bedoeld om de politie te beschermen.

De Franse president Macron maakte vrijdag bekend dat hij begin volgend jaar een online platform gaat opzetten waarop mensen aangifte kunnen doen van discriminatie, bijvoorbeeld door de politie, maar sommige politiebonden uitten al scherpe kritiek op dit plan.

