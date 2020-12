Ophef over foto met de Grinch: ‘Zou ik mijn kind nooit aandoen’

Altijd leuk, even bij de kerstman op schoot voor een foto. Menig kind (vooral in de Verenigde Staten) doet het, vaak onder milde dwang van hun ouders. Maar naast de kerstman is er nóg een kerstfiguur waar je mee op de foto kan: de Grinch. Het groene, harige monster dat kerst stal. Sommige mensen vinden een ‘kerstprank’ met een kind en de Grinch echter te ver gaan.

In een TikTok is te zien hoe een meisje naast het groene monster zit in een Amerikaans winkelcentrum. Haar ouders staan voor hen, klaar om een foto van het duo te maken. Maar dan dan gebeurt het: de Grinch vraagt het meisje om ‘wheee’ te zeggen wanneer hij aftelt van één tot drie. En dat doet ze. Wanneer de Grinch ‘drie’ zegt, wordt een systeem in werking gezet waardoor het meisje van haar stoel vliegt en op een kussen voor haar terechtkomt.

‘Word hier verdrietig van’

Er gebeurt uiteraard niks ernstigs en het meisje is niet gewond, maar sommige mensen vinden het belachelijk dat de ouders dit toestaan. „Ik word hier eerlijk gezegd verdrietig van. Ze werd in verlegenheid gebracht”, schrijft iemand. „Dat zou ik mijn dochter nooit aandoen. Dat arme meisje heeft vertrouwensproblemen voor de rest van haar leven”, klinkt het onder meer in de reacties.

Maar andere mensen vinden dat deze ophef onterecht is, en relativeren het. „Als je hier boos van wordt, begin dan alsjeblieft niet aan kinderen. Er is niets mis met grapjes uithalen met kinderen. Binnen tien jaar lacht ze mee.” Een ander vindt het hele gebeuren nogal hilarisch: „Als dit mijn kind was zou ik doodgaan van het lachen.”

Populaire Grinch-pranks

De laatste tijd worden zulk soort grapjes met de Grinch steeds populairder. Vooral op social media zoals TikTok en Instagram verschijnen veel video’s waarin de Grinch kinderen laat schrikken, sneeuwballen naar ze gooit of ze zelfs achterna rent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The Grinch pranks are undefeated😭😭😭😭 pic.twitter.com/impHK73uVE — Steven Tsakanikas (@SteveTsak) December 25, 2020

In veel van de filmpjes zijn de kinderen vooral bang en geschrokken, maar drie Amerikaanse kinderen geven zich niet zo snel gewonnen. Ze zitten op een bankje in het park wanneer een van hen het groene monster spot. „Het is de Grinch!”, roept hij. Niet lang daarna springen ze op en gaan ze op de Grinch af om hem een flink pak rammel te verkopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The only grinch prank that went the way it’s supposed to. https://t.co/i01KpLRiYS — Panda (@velli_jr) December 19, 2020

Zelfs bij honden is de Grinch een ‘hit’. Nou ja, bij hun baasjes dan. Op foto’s is namelijk te zien dat ook dieren als de dood zijn voor het monster, en het op een rennen zetten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

these are funnier than the kids LMAOOOOOOOO pic.twitter.com/kmkNP5tfsj — court🍯. (@forever_lashaun) December 18, 2020

Lees ook: Hugo de Jonge en Femke Halsema zingen God Only Knows in All You Need Is Love