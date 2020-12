Man die dochter wil tegenhouden 400 meter meegesleurd door auto

Een 56-jarige man uit de Amsterdamse Spaarndammerbuurt is afgelopen nacht gewond geraakt omdat hij zo’n 400 meter werd meegesleurd door een auto. Hij probeerde te voorkomen dat zijn 17-jarige dochter met de auto wegging, bevestigt een politiewoordvoerder een bericht van AT5.



Bestuurder trapte op gaspedaal

De dochter ging volgens de woordvoerder de deur uit en stapte in een auto, wat de man wilde tegenhouden. In de auto zat ten minste één ander persoon, misschien nog meer. De vader vertrouwde het niet en klemde zich vast aan de auto.

Hij pakte een onderdeel van de auto vast, mogelijk een raam of spiegel, terwijl de bestuurder op het gaspedaal trapte. Vervolgens werd de 56-jarige man 400 meter meegesleurd. Mogelijk is ook over zijn been gereden.

De man bleef gewond achter en is naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis. De 17-jarige dochter is later in goede gezondheid teruggevonden, aldus de politiewoordvoerder. Een 20-jarige man uit Amsterdam is aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

