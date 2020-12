Limburgse Sinterklaas hélemaal in z’n sintsas: ‘Veel meer huisbezoekjes dit jaar’

Deze Sinterklaas is het allemaal wat minder groots en uitbundig, maar dat betekent niet dat 5 december niet de mooiste dag van het jaar kan worden. Zeker niet wanneer je jarig bent op 5 december, iedereen in Midden-Limburg je naam weet en je een wel heel imposante baard hebt, die je elk jaar naar een vaste kapper brengt.

Over drie kwartier moet hij de deur uit, op weg naar een huisbezoek in Tegelen en daarvoor heeft hij zeker nog wel een minuut of twintig nodig om zich helemaal uit te dossen. Maar toch neemt Louis Heldens aka Sinterklaas uitgebreid de tijd om te vertellen over zijn Sinterklaas-werkzaamheden die dit jaar anders dan anders zijn, maar nog steeds „helemaal te gek.” Mét de zachte g, want deze gezellige sint komt uit Midden-Limburg!





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag hebben we onze jaarlijkse samenwerking met Gitaarpapa Peter Verdonschot gehad bij IKC De Kerneel in Nederweert. Het was weer fantastisch! Posted by Sinterklaasservice Midden-Limburg on Thursday, December 3, 2020

Baard

Heldens is jarig op 5 december en Sinterklaas is voor hem dan ook altijd een bijzondere dag geweest. Sinds 2012 zit hij met een „goede kameraad” in het Sint- en Pietwezen: Sinterklaasservice Midden-Limburg. „Het begon allemaal heel provisorisch, met ook een hele slechte baard. Als je er toen een aansteker onder hield, had-ie meteen in de fik gestaan!”

Goedkope baardjes worden groots en het baardje van toen heeft plaatsgemaakt voor een imposante „en professionele baard”, van jakharen. Kost al gauw een euro of 1500. „Geen goedkoop grapje, nee. En dan is er ook nog het jaarlijkse onderhoud.” Want elk jaar brengt Heldens zijn baard naar z’n vaste kapper, die hem onduleert. Oftewel: met warme tangen een slag in de baard brengt, waardoor Sinterklaas er nu uitziet om door een ringetje te halen. Heldens is nu een gelukkig goedheiligman. „Het is waard, zo’n baard.”

Huisbezoeken

Dat dit jaar anders dan anders is, ziet ook Heldens, die in het ‘normale leven’ een agrarisch bedrijf runt en bessen, asperges en kippen houdt. Waar veel Sinterklazen het nu via Zoom doen, is bij deze Limburgse Sinterklaas het aantal huisbezoeken gewoon gelijk aan vorig jaar. Ook al hebben alle bedrijven en kantines dit jaar afgezegd, de aanvragen voor de huisbezoeken liepen dit jaar storm. Hij heeft er straks nog vijf en ook morgen zit hij helemaal vol. „Het is heel knus allemaal nu, ik vind het fantastisch om bij zoveel mensen over de vloer te komen.”

Waar er vorig jaar vaak dertig tot veertig kinderen bij elkaar zaten, is alles nu in kleine kring en gaat alles volgens de RIVM-richtlijnen. „Piet en ik komen met z’n tweeën, dus dat mag en verder vertrouwen we erop dat ze met alleen het gezin zijn.” Gaat eigenlijk altijd goed, „maar natuurlijk zit er ook weleens een oma in de hoek, dat is dan maar zo.”

Lees ook: Géén corona-surprises dit jaar: ‘Lijkt wel of er taboe op rust’

Geen mondkap

Dit jaar is hij wel iets terughoudender met foto-momentjes en ook met het strooigoed. „Als we de pepernoten door de hele kamer strooien, ontstaat er veel beweging. Dus nu leggen we keurig een handje op tafel. Ook zo netjes voor de gastvrouw.”

Handschoenen draagt hij elk jaar al, al wast hij ze nu vaker dan ooit, maar Sinterklaas met mondkap op gaat hem hem te ver. Totaal niet praktisch, met dat ding over z’n jakbaard, „en hij moet wel z’n waardigheid blijven behouden.” Om er met een knipoog, dwars door de telefoon heen, aan toe te voegen: „Sinterklaas staat wat dat betreft een beetje boven de wet!”

Van tevoren stuurt hij altijd een pdf’je aan de gastvrouw en/of -heer, met daarin een aantal verzoeken. Zo moet de hond even in het hok of uit logeren. Niet omdat hij een hondenhater is –„ik ben gek op honden”-, maar omdat honden nog weleens kunnen schrikken van het Sinterklaasduo, legt Heldens uit. „En voor je het weet, springen ze in m’n baard.” Ook wil hij altijd graag een rechte keukenstoel. „Je kunt Sinterklaas niet onderuitgezakt op een bankje laten hangen, dat ziet er niet uit.”

Kinderen

Kinderen reageren net zo enthousiast als andere jaren. „Ik geef ze rustig een boks, geen punt. Je moet kinderen ook niet teveel restricties opleggen, het moet wel een leuk feest blijven.” En op de knie van de goedheiligman mag ook gewoon, al blijft het merendeel van de kinderen liever naast hem staan. „Dan geef ik de een het grote boek, de ander de staf. Vinden ze een hele eer.” En nee, deze Sinterklaas doet moeders niet op schoot. „Geen schunnigheden, hoor, die bewaren we wel voor weer in de kroeg. We houden het netjes.”

En sober, want vanaf de intocht tot aan Sinterklaasavond drinkt Heldens geen druppel. „Ik wil niet dat ze dat ruiken, dat is niet professioneel. ” Het biertje dat hij open trekt als hij 5 december ’s avonds weer thuis is, en proost op z’n eigen verjaardag, zal hem dan ook extra goed smaken, beaamt hij. „Een Brandje natuurlijk, lekker Limburgs.”

Grote boek van Sinterklaas





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heldens gaat nog snel even achter z’n laptop, om ‘het boek van vanavond klaar te maken’. Sinterklaasjargon voor: zijn grote Sinterklaasboek finetunen voor de kinderen waar hij vanavond langsgaat. Van te voren krijgt hij informatie van de ouders toegestuurd, zodat hij het op maat kan schrijven. Al is hij er wel iéts gemakkelijker in geworden in de loop der jaren, lacht hij. „Ik schrijf nu dus vaak dat iemand een bezig bijtje is, of graag tekent en knuffelt. Zeker als kinderen jonger zijn, dan is er nog wat minder over ze te vertellen.”

No-go voor Sinterklaas

Ook de nodige behaalde zwemdiploma’s komen voorbij, maar er is één ding waar hij absoluut niet in meegaat. „Van die ouders die dan via Sinterklaas hun kind de les willen lezen en hopen zo voor elkaar te krijgen wat hen een heel jaar niet gelukt is. Daar doe ik dus mooi niet aan mee.” Sterker nog: als een moeder schrijft dat haar zoontje z’n bord nooit leeg eet, weet Sinterklaas daar wel raad mee. „Dan zeg ik dat moeders misschien wat lekkerder moet koken!”