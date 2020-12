Martien Meiland meest irritante BN’er in reclame: ‘Ik wist niet dat ik kon acteren’

‘Bingo! Bingo! Bingo!’ roept Martien Meiland in de reclame van de Vriendenloterij. Ontzettend irritant, vinden veel kijkers. Het leverde hem gisteravond daarom de Loden Leeuw op, de prijs voor het meest irritante reclamespotje van Nederland. Zelf zit hij er niet zo mee: „Wat leeeeuk!”.

Ieder jaar krijgen we honderden reclames voorgeschoteld. De Loden Leeuw is hét moment om terug te slaan, zegt Antoinette Hertsenberg, presentatrice van Radar. Dat consumentenprogramma zit achter de jaarlijkse Loden Leeuw-uitreiking.

Martien wint Loden Leeuw

Martien Meiland kreeg 45 procent van de stemmen en versloeg daarmee onder meer Thomas Acda en zijn ‘buurman’ Sergio Romero IJssel (Lidl) en Paul Haenen (PriceWise). „Wat leeeeuk, geweldig, fantastisch”, reageert Meiland in het programma als te zien is hoe Hertsenberg eerder die dag de Loden Leeuw („maar niet van lood hoor, dat is heel slecht”) uitreikt. „Ik vind het een hele eer dat ik hem in ontvangst mag nemen. Ik wist namelijk niet dat ik kon acteren”, reageert Martien.

De voormalig kasteelhouder weet ook al waar het beeldje komt te staan: „Naast de Televizier-Ring“. Hertsenberg spreekt hem streng toe: „Maar dat Bingo, Bingo, Bingo, op het laatst ging écht te ver.” Martien: „Nee hoor, want het is net als Wijnen, Wijnen, Wijnen.”

Oordeel hier zelf over de rol van Martien Meiland in de reclame:

Haribo wint ook Loden Leeuw

Ook Haribo viel in de prijzen, het Duitse snoepmerk kreeg de Gouden Leeuw voor de meest irritante reclame van het jaar. De reclame („met kinderscript”) kreeg 39 procent van de stemmen. Het merk ‘versloeg’ daarmee onder meer Hornbach en Decupré. Ook de marketingmanager van Haribo lijkt niet zo met de prijs te zitten, ook al krijgt het bedrijf voor de tweede jaar op rij het beeldje. „Het is irritant, maar het kan ons niets schelen”, zegt de man nadat Hertsenberg hem heeft gefeliciteerd (mét handdruk). Dat is ietwat onwennig, vinden ook kijkers:



Zie hier zelf hoe Haribo reageert op de prijs:

Negatieve aandacht

Maar of een bedrijf zo blij moet zijn met de prijs? Marc Oosterhout, merkdeskundige en medeoprichter van reclamebureau N=5, legde vorig jaar aan Metro uit dat je als merk of bedrijf niet blij moet zijn met negatieve aandacht. „Dat is verkeerde aandacht. Als mensen je reclame irritant vinden, zullen ze eerder wegzappen en dat is het laatste wat je als reclamemaker wil.”

Volgens de merkstrateeg is het belangrijkste van een reclame dat de boodschap van het merk overkomt en dat mensen je merk of bedrijf sympathiek vinden. Zodat ze uiteindelijk overgaan tot aanschaf van een product of service. „De uitspraak aandacht is aandacht hoor je vaak, maar ik vind het een misvatting want consumenten onthouden je dan op een negatieve manier.”

De Loden Leeuw wordt sinds 2002 uitgereikt en is de tegenhanger van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclame. De uitreiking was gisteravond goed voor 1,6 miljoen kijkers. Vorig jaar werd Marijke Helwegen verkozen tot meest irritante BN’er in een reclame.

