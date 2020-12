Dit staat eerste kerstdag in Engeland op het menu voor zwaargevangenen

Nog één nachtje slapen en dan is het zover, kerst! Met kerst is het gezellig en wordt er vaak lekker gegeten. Maar hoe zit dat eigenlijk in gevangenissen? De meest zwaarbeveiligde gevangenissen in Groot-Brittannië doen een boekje open.

De bewoners van drie zwaarbeveiligde gevangenissen krijgen dit jaar de keuze uit de opties ‘veganistisch’, ‘vegetarisch’ en ‘wereldvoedsel’, meldt Metro UK. „Het gaat om gezonde seizoensgerechten.”

Veganistische pasteitjes van pompoen

In de gevangenis Her Majesty’s Prison Belmarsh krijgen de misdadigers dit jaar iets lekkers en gezonds voorgeschoteld. De gevangenis serveert voor de lunch falafel van rode biet, veganistische pasteitjes van pompoen en de opties kaas en koekjes of noedels, voor de gevangenen die geen trek hebben in een vega hap.

Het kerstdiner bestaat uit veganistische Wellington, kipfilet, gesneden kalkoen, gebakken vis of garnalen met een toefje chili boter. De bijgerechten bestaan onder meer uit gebakken aardappelen, wortelen, spruitjes en pastinaak. En als kers op de taart is er kerstpudding en custard als toetje.

De gevangenis van de ‘categorie A’ in het zuidoosten van Londen, is de thuisbasis van enkele van de meest beruchte gevangenen van Groot-Brittannië. Daar zitten onder meer de drie moordenaars van politieagent Andrew Harper.

Ovenschotel met paprika en rundvlees

Ook de delinquenten in HMP Frankland – een andere mannengevangenis van categorie A – krijgen een gezonde hap. Op Eerste Kerstdag wordt er veganistische schnitzels en ovenschotel met paprika en rundvlees geserveerd. Ook is er de keuze uit geroosterde kalkoen, achterham, chipolata-worst en zalm. Dit wordt geserveerd met aardappelen, wortelen, spruitjes en jus. Voor de zoetekauwen is er als dessert kerstpudding met saus en perziken of een kersttaart.

De zwaarbeveiligde gevangenis in County Durham was het huis van de Yorkshire Ripper, voordat hij in november in de gevangenis stierf aan corona.

Chinese plantaardige curry

In HMP Wakefield staat op de menukaart onder meer verkruimelde veganistische schnitzel, een Chinese plantaardige curry, vis en een halal kippenboutensalade. De gevangenis in West Yorkshire is de verblijfplaats van moordenaars, verkrachters en pedofielen.

De menu’s zijn vrijgegeven door het ministerie van Justitie onder de Freedom of Information wet. Hierin staat dat privileges voor gevangen zoals een kerstfeestje mogelijk moet zijn. Maar vanwege corona is dat niet het geval. Daarom genieten de gevangenen dit jaar van een welverzorgd kerstdiner.

