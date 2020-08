Waar ex-gevangenen het meest van schrikken als ze uit de bak komen

De enorme prijsstijging bij McDonald’s. Het zachte gevoel van tapijt onder je blote voeten. Maar ook slapen in het donker, alleen douchen – en zonder slippers – en SnapChat-filters.

Ex-gedetineerden ‘schrikken’ van de meest uiteenlopende dingen/sensaties/ontwikkelingen, als ze na heel wat jaar weer op vrije voeten komen. In positieve of in negatieve zin.

Vraagje…

Op Reddit, een internationale community met ruim 29 miljoen leden, kunnen onder andere allerlei soorten vragen aan andere leden worden gesteld. Van what to do in Amsterdam tot ‘wat is de meest ongemakkelijke vraag die je kunt stellen?’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Shocker ex-gevangenen

Ook gerichte vragen passeren de revue. Zo vroeg iemand afgelopen week aan ex-gedetineerden wat de grootste ‘shock’ was, toen ze vrij kwamen.

Er werd duizenden keren op gereageerd en de antwoorden waren zéér gevarieerd. Zo moesten velen wennen aan ‘tech’-ontwikkelingen, aan alle keuzes die er ineens weer waren en bleek voor sommigen de fastfoodindustrie ingrijpend te zijn veranderd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prices at a 1970s McDonalds pic.twitter.com/DBNDIILEe3 — Rhythm (@Rhythmtrader) January 17, 2020

McD en Netflix

Iemand vertelt over zijn vader die dertien jaar achter tralies heeft doorgebracht. „Hij schrok het meeste van alle nieuwe technologieën en hoe de prijzen bij de McDonald’s waren gestegen.”

Ook de Burger King was een shocker voor een ex-gevangene. „Na 93 maanden in de gevangenis, werd ik door vrienden opgehaald. Eerste stop: Burger King. We waren met z’n vieren en we moesten 24 dollar betalen! Ik bleef maar zeggen dat ze een fout bij de Burger King hadden gemaakt, ik kon niet geloven dat het zo duur was. En behalve dat, vond ik het douchen met blote voeten ook bijna surrealistisch.”

Lucyintehsky zat ruim vijf jaar vast en toen ze eruit kwam, was ze het meest verbaasd over Netflix. „Dat alles dan zo direct in je tv komt… En de 4G internet blew my mind as well!”

SnapChat

Geld, antwoordt tinkinoutsidedabox stellig. „Na zoveel jaar in de gevangenis, heb je geen idee meer hoe je met geld om moet gaan. Daar moest ik een tijdje aan wennen, in het echte leven.”

„Mijn grootste schok was toen ik erachter kwam dat je niets meer zonder smartphone kunt”, zegt 4Dollarz. Of internet. „Bedrijven accepteren zelfs geen papieren sollicitatieformulieren meer.”

Iemand schrijft over een vriend van hem die een angststoornis ontwikkelde doordat er nu niemand meer was die hem vertelde wat hij moest doen. „En hij was ook helemaal verbaasd door de SnapChat-filters. Hij bleef maar selfies posten met allerlei filters, de héle dag door…”

Pokémon GO



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Harmonizing with Jigglypuff always sounds great…until it puts you to sleep. 💤 #PokemonGOBuddy pic.twitter.com/qRiBvbGJfq — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 9, 2020

FRIENDLY_CANADIAN werkt in een gevangenis. Op een dag praatte hij met een ‘lifer’ (iemand die levenslang heeft gekregen) die voorwaardelijk vrij zou komen. Hij probeerde hem uit te leggen wat een ‘smartphone’ is, waarbij de wenkbrauwen van de gevangene al gauw gingen fronsen. „Maar toen ik omschreef wat Pokémon GO was, dacht hij dat ik hem zat te fucken. Hij werd boos op me omdat ik zulke dingen verzon. Ik vraag me af of hij inmiddels ergens rondrent, terwijl hij Pokémon Go speelt…”

Luna_Sea herinnert zich haar eerste bezoekje aan de Walmart, na haar gevangenschap. „Ik had samen met mijn oom een lijstje gemaakt met alles wat ik nodig had. Als eerste ging ik naar de huidverzorging, omdat ik een bodylotion nodig had.” Dat er nu zó veel keus is, had ze nooit kunnen denken, toen ze nog onder de gevangenisdouche stond. „Ik raakte helemaal bedwelmd. Lotion voor droge huid, gevoelige huid, met of zonder geurtje, et cetera. In de bak had ik nooit een keus, ik gebruikte wat ik had gekregen. Ik heb mijn oom toen mijn lijstje gegeven en ben naar buiten gevlucht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Acid

Zoinkzies vertelt over haar broer. „Dezelfde ochtend dat we hem ophaalden bij de gevangenispoort, stopten we bij een groentewinkel om hem wat gezonde snacks uit te laten kiezen.” Na een tijdje liep hij terug naar de auto met een verdwaasde uitdrukking op z’n gezicht. „Hij zei: het voelt alsof ik aan het trippen ben op acid, het is zo lang geleden dat ik zoveel verschillende kleuren bij elkaar heb gezien. Ik moet even zitten, hoor!”

Angstig

Je vergeet de details van dingen, schrijft een man die zich SonicTheEdgeLord noemt en een waar schrijftalent blijkt. „Zoals hoe tapijt aanvoelt aan de onderkant van je voeten. Hoe het voelt om helemaal alleen en zonder slippers te douchen.” Ook de geuren die na z’n tijd in de cel zijn neusvleugels weer instroomden, waren in het begin best heftig. „In de gevangenis heb je een bepaald aantal geuren waaraan je elke dag wordt blootgesteld, zie het als de eerste pagina van een boek. Maar als je uit de bak komt, heb je ineens de rest van het boek beschikbaar. Het is heel veel om in één keer op te nemen.”

Sociale media is ook wel een dingetje voor hem geweest. „In de gevangenis ben je bevroren in de tijd. Je zit elke dag vast in een constante lus van dezelfde dagen. Dus toen ik weer vrij kwam, was het een hele reis om op Facebook en Instagram te komen en te zien hoe iedereen in mijn omgeving verder was gegaan, zonder mij. Hoe ze kinderen kregen, trouwden, ineens dik waren geworden. Maar ook weer waren afgevallen, en soms zelfs waren overleden. Dat ik vanaf toen alles moest inhalen, maakte me in het begin heel angstig.”

Lees hier wat het galgenmaal was van doodstraf-gedetineerden

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.