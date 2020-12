Hartverwarmende honden-challenge: ‘Zeg maar cheese’

Zeg maar cheese! Het moment dat we voor een fractie van een seconde onze beste glimlach voor de camera laten zien, kennen we allemaal. Maar hoe zit het met honden, begrijpen zij dat ook? Kennelijk wel. Met de online trend #SmilingDogChallenge, worden de meest grappige momenten uit de hondenwereld vastgelegd op beeld.

Wetenschappers zijn er nog niet helemaal zeker van of honden deze lachende gezichtsuitdrukking net als mensen kunnen maken. Ondanks deze onzekerheid, gaat de nieuwe #SmilingDogChallenge viraal. De challenge begon in de Facebookgroep van de Dogspotting Society.

Inmiddels zijn er duizenden posts van glimlachende viervoeters.

Hondje Cooper kreeg voor zijn verjaardag een ‘welverdiende spa-dag’ cadeau. De twaalfjarige pomeriaan vond het geweldig, schrijft zijn baasje op Facebook. Cooper werd gered uit een slechte situatie en zijn baasje had als doel om hem een zo goed mogelijk leven te geven met zijn honden broers en zussen.



Wetenschap

Vooralsnog is het niet officieel bewezen of honden hun gezichtsuitdrukkingen kunnen beïnvloeden. Door de band met huisdieren, kunnen baasjes nog wel eens menselijke eigenschappen aan dieren toeschrijven. Dat kan in de beleveniswereld van een hond heel anders zijn.

Wel heeft een onderzoek van de Universiteit van Nevada in de Verenigde Staten bewezen dat honden dezelfde uitingen van plezier kunnen maken als wij. Onze trouwe rakkers kennen emoties zoals vreugde, enthousiasme en blijheid. Wellicht is het daarom zo makkelijk om een gezichtsexpressie die lijkt op die van de mens, op dezelfde manier te interpreteren.

