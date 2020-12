Gevangene ontsnapt Engeland te voet via Kanaaltunnel

Gevangene ontsnapt te voet uit Engeland via Kanaaltunnel

Een Britse gevangene is een paar dagen geleden erg ver gegaan om zo succesvol mogelijk uit de cel te ontsnappen. De man wilde ongezien Frankrijk bereiken via de 50 kilometer lange Kanaaltunnel. Lopend.

Zijn vrijheid heeft niet lang geduurd. Hij werd tijdens zijn wanhopige poging opgepakt en moest voor de rechtbank verschijnen. Dat schrijft Britse media.

Wie al eens per trein naar Londen is gereisd, heeft kennis kunnen maken met het knap staaltje ingenieurswerk van de tunnel. De verbinding tussen Frankrijk en Engeland is zo’n 50 kilometer lang en is zeker niet geschikt voor voetgangers. De Kanaaltunnel die tot 75 meter onder de zeespiegel gaat, is zwaar beveiligd. Maar dat weerhield de 31-jarige delinquent niet om het toch te proberen, in de hoop om Frankrijk te bereiken.

Strenge beveiliging gevangenis

De man wist de strenge beveiliging van een gevangenis te omzeilen, en kon zo de tunnelingang bereiken. In de gevangenis bleef de ontsnapping niet onopgemerkt. Britse en Franse politieteams sloten aan weerszijden de tunnel af, wat zorgde voor vertraging van het treinverkeer. Een Frans politieteam spoorde de man op. „De man is gearresteerd en naar de tunneluitgang in Frankrijk begeleid. Hij vormde een duidelijk gevaar voor alle reizigers, inclusief zichzelf”, zegt een politiebron.

Vertraging kost 50.000 euro

Het is niet duidelijk hoe ver de wanhopige man in de tunnel was gekomen. De door hem veroorzaakte vertraging kostte de organisatie achter de Kanaaltunnel naar schatting zo’n 50.000 euro aan inkomsten. De waaghals kon via een versnelde procedure meteen voor de rechtbank verschijnen. Maar door een gebrek aan informatie moet de man in voorhechtenis blijven, tot de nieuwe zitting op 1 februari van het nieuwe jaar. Het is de tweede keer dat dit gebeurde. De eerste poging werd gedaan door een Soedanese migrant. Hij bereikte de overkant wel, maar werd al snel opgepakt.

