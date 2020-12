Volgens kenners zijn deze goede voornemens gedoemd te mislukken

Meer sporten, stoppen met roken, gezonder eten. De goede voornemens vliegen je vanaf 1 januari weer om de oren. Maar het is ook best goed om eens te benadrukken welke voornemens volgens experts compleet zinloos zijn.

Het mag dan een nieuw jaar zijn je blijft nog steeds de oude jij en hoewel wellicht de intentie goed is, kunnen die voornemens uitlopen op een teleurstelling. Zet jezelf vooral niet teveel onder druk. Nee, vermijd de voornemens en bijhorende methodes die simpelweg niet werken. Volgens experts zijn er een aantal voornemens die gedoemd zijn te mislukken en hieronder sommen we die voor je op.

Het ‘dieet-voornemen’

Vijf keer in de week sporten of je schaft allerlei afslankkuren aan. Astrid Longhurst schreef het boek Romancing Your Body en waarschuwt voor strenge dieetregimes. Haar advies: probeer iets nieuws, in plaats van dat je jezelf wederom kwelt met een streng dieet. Ze verwijst naar een uitspraak van Albert Einstein. „De definitie van waanzin is keer op keer hetzelfde doen, maar andere resultaten verwachten”, vertelt de schrijfster. „Als je wilt dat er iets langdurig verandert moet je kiezen voor een nieuwe aanpak.”

Volgens haar gaat het vaak niet om het eten zelf, maar de relatie die je met eten hebt. „Mocht je toch weer de ‘dieet afslag’ nemen is het belangrijk om je af te vragen wat je dit keer anders gaat doen.”



‘Het ik benader alles positief-voornemen’

Volgens Nicky Taylor, auteur van het boek Be More Kid, helpt het niet altijd om alles om te buigen naar iets positiefs. „Het klopt dat positieve mensen vaak minder stress ervaren, maar voor sommige mensen heeft optimisme een negatief effect.”

De schrijfster legt uit dat de constante zoektocht naar positiviteit ervoor kan zorgen dat je gevoelens vermijdt. „Het is oké om je soms niet oké te voelen. Een positieve instelling is een mooi streven, maar gaat gepaard met positieve acties. Zonder die acties blijft de situatie hetzelfde.”

‘Het relatie-voornemen’

„Vaak komen voornemens voor een gelukkige relatie vanuit goede bedoelingen”, zegt Neil Wilkie, oprichter van relatieplatform The Relationship Paradigm. Toch lijken voornemens over relaties niet te lukken door de volgende redenen:

'Verschillende verlangens' – Je moet allebei dezelfde behoefte hebben om iets te veranderen. Mocht dit niet zo zijn krijgt één iemand het gevoel dat hij of zij de enige is die investeert en gaat er weinig veranderen.

'Het is jouw schuld – Vaak denken mensen dat als de ander verandert het probleem er niet is. Fout! Beiden moeten verantwoordelijkheid nemen.

'Het is te moeilijk' – Soms lijkt het een te grote stap om daadwerkelijk iets te veranderen. Echter blijkt dat kleine stapjes al kunnen zorgen voor verbetering.

Volgens Wilkie moet je vooral niet te groots en moeilijk denken bij relationele veranderingen. „Begin klein en specifiek. Las een wekelijkse date night in of probeer beter te luisteren.”

‘Het goede/slechte gewoonte – voornemen’

Manley Hopkinson schreef het boek Compassionate Leadership en legt uit dat nieuwe goede gewoontes aanleren en oude slechte afleren, simpelweg niet werkt. „We doen wat we doen om ons goed te voelen. Dat regelt zicht in ons onderbewustzijn en wordt al vroeg in ons leven bepaald.” Hij legt uit dat gedrag diepgeworteld zit en soms moeilijk is om af te leren. „Gedrag wordt bepaald door gedachten, gevoelens, waarden, overtuigingen, behoeften, angsten, levenservaringen en wat ons in aangeboren (nature) en aangeleerd (nature).” Voornemens vervagen makkelijk omdat je gedrag niet zo makkelijk verandert. „Daarvoor moet je dieper gaan.”



‘Het zen-voornemen’

Wellicht ambieer je om te beter mediteren of om je hoofd vaker leeg te maken. Marion en Linda Williamson, schrijfsters van My Mind Won’t Shut Up! Meditation for People Who Don’t Meditate leggen het begrip mediteren simpel uit. Het gaat volgens hen niet om een wondermiddel en het zal je niet beter maken in Kung Fu. „Meditatie is aandacht schenken aan wat er nu gebeurt, opmerken wanneer je wordt afgeleid door je denken en dan weer aandacht schenken aan het huidige moment.”

‘Het dramatische gedragsveranderings-voornemen’

Matt Casey, de auteur van The Management Delusion, gelooft niet in het koppelen van doelen aan goede voornemens. „Nieuwjaarsvoornemens zijn symbolisch.” De drukte in de sportschool in januari is in februari alweer verdwenen. „Voornemens geven ons een reden doelen uit te stellen. Daarnaast leiden ze nauwelijks tot langdurige verandering.”

