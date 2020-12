Familie in Australië treft ‘inbreker’ aan in hun kerstboom

Wat zie je voor je als je aan een kerstboom denkt? Groene takken, lampjes, kleurige kerstballen, dat soort dingen waarschijnlijk. Een vrouw in Zuid-Australië kwam een wel heel verrassende versiering tegen: een kleine inbreker. Een koala was het huis ingeslopen en klom zo de boom in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Imagine coming home to find a Koala up your Christmas Tree! An Adelaide family captured this ‘Only In Australia’ moment, which thankfully had a happy ending. 🐨 🎄

More on @7NewsAdelaide at 4pm and 6pm. pic.twitter.com/RWE6nYJGDN — Tim Hatfield (@timhatfield87) December 2, 2020

De vrouw belde, alhoewel vrij verrast door de aparte bezoeker, een lokale organisatie die voor koala’s zorgt, 1300Koalaz. „We kregen een belletje en dachten eerst dat het een grapje was”, schreef de organisatie op Facebook. „Maar nee, de koala wilde gewoon heel graag zijn liefde voor kerst uiten en liep zo het huis van Amanda in. Toen besloot het diertje dat het graag de piek op de boom wilde zijn.”

‘Koalalalala Lalalala’

Volgens Dee Hearne-Hellon, mede-oprichter van 1300Koalaz, komt het wel vaker voor dat de schattige buideldieren huizen binnenkomen. Toch is het nog wel een zeldzaam gebeuren. „De koala was een gezond, jong vrouwtje en is aan de voorkant van het huis losgelaten. Die plek is erg fijn voor koalas, als ze dan toch dichtbij ons moeten leven. Toen ik haar donderdag zag, zat ze nog steeds in dezelfde boom.”

Het team van 1300Koalaz verzon ook nog een toepasselijk liedje: „Tis the season to be jolly, Koalalalala Lalalala.” Mocht het je ooit overkomen, alhoewel de kans heel erg klein is, probeer de koala dan niet zelf te verplaatsen. „Het beste wat je kunt doen is de dieren alleen laten en een speciale organisatie bellen die de koala komt verplaatsen”, vertelde Hearne-Hellon. „Ze zien er erg schattig uit, maar hebben erg lange klauwen en scherpe tanden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A very Aussie Christmas? 🐨 A family in South Australia came home to find this wild koala had made itself comfortable in the Christmas tree in their living room https://t.co/BxcCZW1rq8 pic.twitter.com/l6w2wgF9sM — The Guardian (@guardian) December 3, 2020

