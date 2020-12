Horeca morgen in actie: Den Haag, #BlackMonday en lichtmoment

Mensen uit de horeca komen volop in actie morgen. Horecamedewerkers zijn in Den Haag te vinden, een campagne met de naam #BlackMonday wordt gelanceerd en morgenavond ontsteken veel cafés en restaurants tegelijkertijd de buitenlichten.

De horeca in Nederland zit door corona potdicht, op bars en restaurants in hotels na (alleen voor gasten geopend). Restaurants en (eet)cafés hebben op dit moment wel de mogelijkheid om eten en drinken te laten afhalen. Ook mogen zijn bezorgen. Enig perspectief op het openen van de deuren hebben de horeca-ondernemers nog niet. Ze zijn het al veel langer zat, maar gaan dat morgen nog eens duidelijk maken met meerdere acties. Vervolgens zullen zij in spanning de volgende persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge afwachten.

Horeca in Den Haag

Tijdens een protestmanifestatie laten horeca-ondernemers in Den Haag van zich horen (12.00 – 14.00 uur). Dit op initiatief van de Horeca Alliantie, een platform voor genoemde ondernemers. Zij komen bijeen op de Koekamp (tussen station Den Haag CS en het Malieveld). Op dat Malieveld zelf kan het niet, want het wordt in Den Haag druk met demonstranten morgen. Ook tweeduizend jongeren komen namelijk coronaproof bij elkaar om aandacht te vragen voor het klimaat.



Horeca gaat protesteren in Den Haag: ‘Geen Dreun Maar Steun’ https://t.co/gzOKVCWsbx pic.twitter.com/BbB3QJcana — Misset Horeca (@MissetHoreca) November 30, 2020

Terug naar de horeca. Verschillende sprekers, onder wie politici en ondernemers, pleiten voor 100 procent financiële compensatie voor cafébazen en restauranthouders. Verwacht worden onder meer Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland), horecaondernemer Khalid Oubaha en politicus Geert Wilders (PVV). Naar het zich nu laat aanzien zal Mona Keijzer, staatssecretaris economische zaken, het manifest Geen Dreun Maar Steun van de Horeca Alliantie in ontvangst nemen. Daarin zal Keijzer lezen dat „de huidige steun van de overheid volstrekt onvoldoende is om de horeca overeind te houden”.

Campagne #BlackMonday

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lanceert morgen de landelijke campagne #BlackMonday. Onder deze noemer worden horecaondernemers opgeroepen deel te nemen aan de actie. Met de campagne wil KHN duidelijk maken „dat als de overheid niet per omgaande met aanvullende steun en perspectief komt, meer dan 50 procent van de sector op korte termijn failliet gaat en honderdduizenden mensen op straat komen te staan”.



IN DE MEDIA | KHN voert actie #Blackmonday; We spraken hierover bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. Luister terug via https://t.co/N1May8jjcv pic.twitter.com/wMpgWXInPr — KHN (@KHN) December 4, 2020

De campagne wil de overheid te dwingen een concrete datum te noemen voor heropening van de horeca en tot een veel ruimere compensatie van de sector. Veel ondernemers wachten een datum overigens niet af en willen, wat er ook gebeurt, hun deuren op 17 januari sowieso openen. KHN staat niet achter dit voornemen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen over de campagne: „Uiteindelijk wil niemand een scenario waarbij de horeca uit het straatbeeld verdwijnt, maar willen ondernemers weer vol passie ondernemen en hun gasten op een veilige manier verwelkomen. Echter ziet de situatie er voor de horeca heel somber uit. De campagne is dan ook een subtiele knipoog naar Black Friday, al is dit voor de horeca écht de final sale; een grote faillissementsgolf dreigt.”



Lichten horeca aan

De horeca-actiedag eindigt morgen met een sympathieke actie. Een nog onbekend aantal horecaondernemers ontsteekt om 19.00 uur voor 5 minuten de buitenlichten. Ook dit is weer om bij de overheid aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin veel zaken door de coronacrisis verkeren.

