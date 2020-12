Wandelaars vinden mysterieuze monoliet ook in Nederland

Ook in Nederland is er een mysterieuze grijze pilaar opgedoken. Wandelaars in Friesland keken vanochtend vreemd op toen ze tijdens hun wandeling plotseling stuitten op een grote pilaar in natuurgebied De Kiekenberg. Het lijkt om een monoliet-achtig voorwerp te gaan.

Eerder doken er ook al soortgelijke pilaren op in Amerika en Roemenië. De metalen objecten doen sommige mensen denken aan de monolieten uit de sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey uit 1968. De monolieten die de laatste tijd worden gevonden hebben min of meer dezelfde vorm, maar het is niet duidelijk of er ook een verband is met de film.

Raadsel

Hoe de monoliet in het natuurgebied in Friesland terecht is gekomen, is een raadsel. Er zijn rondom de pilaar geen voetstappen of andere sporen te zien. De Leeuwarder Courant meldt dat het vermoedelijk om een oudejaarsstunt van een vereniging uit de buurt gaat.



Een mysterieuze metalen monoliet is ontdekt in een natuurgebied bij het Friese dorpje Oudehorne. Staatsbosbeheer bevestigt dat in het gebied plotseling een dergelijk voorwerp is opgedoken. Eerder doken er al soortgelijke monolieten op in het Amerikaanse Utah en in Roemenië. pic.twitter.com/ELoCbyuVQp — Jan Hofdijk (@JanHofdijk) December 6, 2020

De monoliet die vorige maand werd ontdekt in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah, is inmiddels verdwenen. Lokale autoriteiten zeggen dat het object is weggehaald ‘door een onbekende derde’. In Roemenië verdween de monoliet ook een paar dagen nadat hij gevonden was.

Massa’s mensen

Wie de monoliet in Utah heeft weggehaald is inmiddels duidelijk. Via TikTok en Instagram liet gids en klimmer Sylvan Christensen weten dat hij degene was die het object heeft weggesleept samen met drie anderen. Dat deed hij naar eigen zeggen om de natuur te beschermen tegen de massa’s mensen die kwamen kijken naar de monoliet.



