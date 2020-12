Facebookgroep over familie Meiland populair: ‘Erica is echt een stoere vrouw’

Van de ene op de andere dag moesten we anderhalve meter afstand houden, en mochten we niet of nauwelijks meer in het echt meer samenkomen. Online mediaplatformen hebben voor een deel die leegte gevuld – een trend die ook duidelijk zichtbaar is op Facebook.

Sinds het begin van de pandemie werden zo’n 6 miljoen Nederlanders lid van minstens één Facebookgroep. Metro sprak met Jeannette Van den Berg, de beheerder van één van de populairste Facebookgroepen van het jaar: de Familie Meiland in Nederland/Hengelo. Wat goééééd, zoals Martien Meiland zou zeggen. De groep werd dit jaar opgericht door Jeannette, haar dochter Rächel en Mini van Tienderen.

Positiviteit rondom familie Meiland

Jeannette van den Berg is vanaf het begin (mei 2019) fan van de familie Meiland. Na het zien van de allereerste aflevering dacht ze: „Jeetje, is dit wel iets voor mij?” Maar uiteindelijk kon ze geen genoeg van de familie krijgen. Ze was eerder al lid van een andere Facebookgroep en leerde daar medebeheerder Mini van Tienderen kennen.

De twee wilden een groep oprichten waarin de positiviteit rondom de familie van afspat. Dat miste namelijk in de vorige groep, vonden ze. „Je bent fan of je bent het niet”, lacht de beheerder. Ook wilden de twee het onderwerp corona het liefst zoveel mogelijk vermijden. Omdat de groep als „afleiding van de realiteit dient”. Sinds de coronaperiode zagen ze de aanmeldingen fors stijgen.



Ik kan nergens meer "wat goed" zeggen zonder dat iemand Martien Meiland begint na te doen :'( — Twan (@Aardappelpan) March 11, 2020

Groepsgevoel

In de groep wordt van alles besproken. Zoals ‘Leuke foto’s van de familie’, nieuws over wat ze meemaken, zoals de lancering van het boek van Martien. „Mensen delen de boeken bijvoorbeeld onderling met elkaar.” Een hechte groep dus, en Van den Berg geeft aan dat ze het gevoel heeft dat ze iets positiefs doet voor een ander in deze tijd.

„Je leest soms reacties en dan besef je dat je er niet alleen voor staat, in dit hele coronagebeuren. Het groepsgevoel speelt hierin sterk mee”, vertelt de groepsbeheerder. Het samen genieten van de familie op de buis, is wat de groep samenbrengt. Er wordt gekeken naar het verbouwen van het hele chateau. De hele familie werkt erg hard, maar Erica springt er voor Jeannette uit. „Erica is echt een hele stoere vrouw. Ze doet van alles op haar kaplaarzen, en tegelijkertijd kan ze ook heel vrouwelijk zijn. Het leuke is dat Erica zelf ook lid is van de Facebookgroep.”



Beste TV bazen van #sbs of #rtl4 Wij…de twitteraars van #chateaumeiland willen gewoon altijd Martien..een dagelijkse hoeveelheid van 30 minuten ofzo.. Een soap.. -Goede wijnen slechte wijnen -Onderweg naar Meiland -The bold & the chardonnay’s Met vriendelijke groet, pic.twitter.com/LKYSwPkjZl — Starbuck (@starbuck68) October 28, 2019

Bijna veertigduizend leden

„In de coronatijd is er toch behoefte om te lachen en je ei kwijt te kunnen”, zegt ze. En daar is de groep perfect voor. De groep telt op het moment 37,4 duizend leden en groeit nog steeds.

Hieronder een overzicht van de vijf populairste Facebook-groepen van 2020 op een rij:

