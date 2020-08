Martien Meiland blij: nieuwe vriend Maxime past hélemaal in ‘onze family’

Op social media werd in Meiland-stijl hysterisch gereageerd op de foto die Martien en Maxime Meiland gisteren postten. En inderdaad, ze is aan de man. Een cameraman, om precies te zijn. Hij heet Leroy.

Maxime Meiland (24) heeft inderdaad een nieuwe vriend. De jongste dochter van realityster Martien is stapelverliefd op Leroy Molkenboer. Dat bevestigt de excentrieke kasteelheer aan RTL Boulevard.

Zowel Martien als Maxime deelden gisteren een familiefoto van de 59ste verjaardag van de vriendelijke grijsaard, waarop te zien is hoe Maxime haar hand op de schouder van een tot dan toe onbekende blonde jongeman heeft gelegd. „OMG!!! Is dat je nieuwe vriend?”, vroegen volgers van de jonge moeder zich af. „Wat goeeeeeed!”, vonden vele anderen, waarbij hartjes en hartjesogen massaal op haar Instagram-account werden gedropt. Martien bevestigt nu het prille liefdesgeluk.

De vonk sloeg over toen Leroy op het chateau in Frankrijk was om een leader op te nemen voor de SBS-successerie Chateau Meiland . De pater familias is opgetogen. „Ik vind het zó leuk voor haar. Het is haar eerste echte vriendje. Nog een schoonzoon erbij.” En het het is echt „een onwijs leuke jongen”, vindt hij. „Buiten dat hij er goed uitziet is hij zo aardig en gezellig. Hij past helemaal in onze family.” Maxime kreeg eerder dochtertje Claire met een man die ze niet beschouwde als haar vriend.

Met Leroy Molkenboer ziet Maxime, die op social media bijbeunt met haar kledinglijn, het zonnig in. En niet onbelangrijk in deze hechte familie: Leroy ligt lekker bij de rest. „Het klikte”, volgens Martien. „Je zag het ontstaan tijdens de draaidagen. Na afloop zaten we gezellig te wijnen en toen zei hij tegen Erica: ‘Alsof ik in een warm bad kom bij deze familie.” Hij straalt er nog van. „Dat is natuurlijk leuk om te horen.”

Hengelo



Ja het is echt waar…. Chateau Meiland komt naar Hengelo…. pic.twitter.com/NvcbwVYjfe — Anne (@annezemmelink) February 5, 2020

Na hun Franse aventure is de familie Meiland neergestreken in Hengelo, in Gelderland. Ze wonen er in een mooie boerderij, al zal de verhuizing op z’n Meilands zijn gegaan. Niet zonder kleerscheuren, ook niet zonder heel veel flessen wijn. Het is allemaal te zien in het vierde seizoen van de realityserie op SBS 6, maar eerst begint volgende week seizoen 3. En goed nieuws voor de fans: je kunt twee keer per week van ze genieten.