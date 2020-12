TikTok onthult de 10 populairste niet zo kindvriendelijke nummers van 2020

Mediaplatform TikTok heeft de tien populairste nummers van het jaar 2020 onthuld. Wat opvalt aan sommige van deze nummers, is dat ze niet heel kindvriendelijk zijn. Toch zijn het deze liedjes waar de gebruikers van TikTok naar kijken en op dansen, terwijl ze de teksten meezingen.

TikTok is één van de beroemdste mediaplatformen. Je kunt jezelf filmen terwijl je zingt, playbacken of danst, de video’s kan je vervolgens delen op je account.

TikTok

Ook zijn er handige tutorials op het platform te vinden. De meeste gebruikers zijn tussen de zes en achttien jaar oud. Veel jonge kinderen mogen de app gebruiken op de smartphone van hun ouders. Er worden dan teksten van liedjes meegezongen, waarvan ze vaak geen besef hebben waarover die gaan.

Een van de liedjes uit de top tien van TikTok is WAP (Wet-Ass Pussy) van Cardi B en Megan Thee Stallion. Aan de vertaling van de titel kun je wel begrijpen waarom dit liedje niet helemaal geschikt is voor jongere kinderen om mee te zingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Teksten

Als je de teksten van bepaalde nummer uitpluist, gaan je haren misschien spontaan overeind staan. Neem bijvoorbeeld een stukje uit de tekst van het liedje van Cardi B en Megan Thee Stallion: ‘Whores in this house. There’s some whores in this house’. Toch is het gebleken dat dat één van de best bekeken video’s was van 2020. Binnen zeven dagen had de clip namelijk 56.4 miljoen views op YouTube.

Wat het meest opvalt is dat in de meeste videoclips vooral de meiden erg schaars gekleed zijn. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van videofragmenten waarop drankgebruik te zien is. Natuurlijk maak je op TikTok een filmpje van jezelf, en is de videoclip niet te zien.

Top 10

Hieronder volgt een top tien van populairste nummers op TikTok in het jaar 2020.

Lees ook: Cardi B geschikte presidentskandidaat ‘door levenservaring’