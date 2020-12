Eindejaarsbier voor iedereen die helemaal niéts te vieren heeft

Het jaar was al treurig genoeg, dus laten we een origineel bier met een dikke knipoog en vriendelijke middelvinger naar 2020 maken, dacht een aantal Amsterdammers uit de creatieve scene. Samen met een brouwerij, die altijd te porren is voor iets ‘lekker geks’ lanceren ze vandaag Volkschampagne. Bier dus, met treurwilgbast.

Lauw serveren, het is al koud genoeg, tippen ze, en: „een ode aan 2020 en de romantiek van de onoverkomelijke tegenspoed. Troosten op het leven!” Ja, ze hebben héél veel lol gehad tijdens het bedenken en uitvoeren van hun plannetje dat sinds vandaag werkelijkheid in een blikje van 0,44 liter is geworden. Nét geen halve liter, ook weer zo toepasselijk.

Troosten / niets te vieren

Het bier komt uit de creatieve koker van experiential agency Wink.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook zij hebben dit jaar niets te vieren gehad, met al hun events en feestjes die regelrecht in het water vielen. „Maar we willen juist vieren dat we niets te vieren hebben”, licht artdirector David de Bruijn toe. „Dit bier is niet om ons verdriet weg te drinken, maar om te compenseren. Troosten op onze tegenspoed, met de moed in onze schoenen 2021 te lijf!” Ze sloegen de handen ineen met brouwerij Homeland en hun Volkschampagne werd geboren. „Bier voor iedereen, voor de horecaondernemer die maar weinig kon ondernemen, de freelancers zonder werk en de influencer die niet veel te influencen had dit jaar.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Richard

Ze hebben van alles uit de kast gehaald om de Volkschampagne in de spotlights te zetten. Zo heeft volkszanger Richard Grand – „heeft ook niet echt een topjaar gehad…” – het bier tijdens het brouwproces toegezongen „om meer diepgang en gelaagdheid toe te voegen” en heeft faalkundige Remko van der Drift zijn support uitgesproken („Falen en weer opstaan.”).

Er is nóg meer, vervolgt De Bruijn enthousiast. „Aan het eind van het jaar willen we een nationaal troostmoment lanceren en het wereldrecord solonaise verbreken. Doe je mee?”

Weer een domper

Ze gaan er niets op verdienen, voorspelt hij, en mocht er wel wat winst zijn, gaat dat naar een goed doel. Het originele plan was om het te schenken aan de Koninklijke Vereniging Elfstedentocht. „Want als het na 23 jaar eindelijk genoeg heeft gevroren en de Elfstedentocht zou kunnen plaatsvinden, hebben zij natuurlijk weer een extra treurig jaar, omdat het dan waarschijnlijk niet door kan gaan vanwege corona.” Maar helaas. „Ze accepteren geen donaties. Past perfect in het rijtje van dompers.”

Brouwer Wietse



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wietse Postma is brouwer bij Homeland en is nogal content met hun nieuwste brouwsel. „Het is superlekker bier geworden.” Het is het eerste bier ter wereld waar treurwilgbast aan is toegevoegd, „een noviteitje.” En nog goed voor je ook. „Men zegt dat treurwilg helend is voor de zielenpijn… Mooier kan bijna niet!” Nee, ze hebben er geen kilo’s ingegooid, lacht hij, „maar subtiele toevoegingen. We hebben een paar afstrijkjes van de boom uit de tuin van onze directeur in de ketel gehangen. Ook hij heeft een rotjaar gehad.” Ze hebben als brouwerij dan ook „veel rukmomenten” gehad, vat hij het treffend samen. Geen jubileumviering en ook werd de lancering van een ander bier, „met feestje, band en alles” keihard afgelast. Maar er was ook een groot lichtpuntje voor de brouwer. „Ik heb een dochter gekregen.”

Vrolijke smaak

Hoe de Volkschampagne smaakt, behalve naar meer? In elk geval allesbehalve treurig, omschrijft hij de smaak. „Heel fris en zacht, en zeker niet bitter. Een biertje waar je vrolijk van wordt.” Om daar later nog aan toe te voegen: „Het proeft naar verfrissend plonsen in een bad vol zelfmedelijden.”

Wat hem betreft proost/troost heel Nederland de 31ste met bier in plaats van bubbels. „Bier is veel gezonder en veelzijdiger, en lekkerder”, al zal hij brouwer niet de objectiefste zijn natuurlijk. En het past gewoon heel goed in een jaar dat alles al anders is dan normaal. „Troost dus, met bier.”

Zo kom je aan de Volkschampagne

Omdat er slechts 2020 blikken de brouwerij verlaten, is het bier alleen maar met bepaalde codes te koop in de webshop van Brouwerij Homeland. De codes worden via Volkschampagne ambassadeurs, onder meer op social media, verspreid. De ambassadeurs vormen een dwarsdoorsnede van de maatschappij: ondernemers, freelancers, millennials en BN’ers die doorgaans baden in succes, maar door de pandemie bar weinig invloed hebben gehad op 2020. Wil jij ook eens een keer ambassadeur van iets worden? Mail je treurige 2020-verhaal dan naar [email protected] en met een beetje geluk, of ongeluk, kan ook jij ‘Troosten op 2020’.

Lees ook: Claudia de Breij maakte een ‘verwerkingsvideo’ voor alle boze Danny Vera-haters