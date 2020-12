Aantal coronagevallen neemt toe, RIVM noemt het ‘zorgwekkende’ stijging

Het aantal coronagevallen neemt toe. In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM 43.103 meldingen van positieve coronatesten gekregen. Dat is zo’n 27 procent meer dan een week eerder. Er werden toen 33.949 bevestigde besmettingen geregistreerd. Het RIVM noemt de stijging „zorgwekkend” en zegt dat het aantal positieve tests in elke regio blijft toenemen.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer zakte van 1,04 naar 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds vorige week gemeld: – 1.229 mensen opgenomen in ziekenhuis (vorige week 1.007)

– 179 mensen opgenomen op IC (vorige week 183)

– 338 mensen overleden (vorige week 406)

– 43.103 mensen positief getest (vorige week 33.949) Meer informatie ➡️ https://t.co/P9W2Ff3czZ pic.twitter.com/VhCZ0YczQa — RIVM (@rivm) December 8, 2020

Coronatest

In het aantal sterfgevallen is wel een daling te zien. In de afgelopen zeven dagen kwamen 338 meldingen van overleden coronapatiënten binnen. Een week ervoor waren dat er 406. Sinds vorige week kunnen ook mensen zonder corona-achtige klachten zich laten testen, wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die zelf positief is getest.

„Het percentage positieve uitslagen nam gedurende de week toe, zowel bij personen met als zonder klachten”, meldt het RIVM. In de afgelopen week zijn 18.700 mensen zonder coronaklachten getest, en ongeveer één op de tien bleek besmet.

Ziekenhuis

Het aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op rij toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1700 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 40 meer dan de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vergeleken met begin deze maand toen het aantal op 1683 stond, is het aantal opgenomen coronapatiënten iets gestegen.

„Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is nu gelijk aan een week geleden. Het LCPS houdt rekening met stijgende ziekenhuisopnames in de komende periode”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Lees ook: Eindejaarsbier voor iedereen die hélemaal niets te vieren heeft

Intensive care

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 464 op de intensive care. Dat zijn er zes minder dan gister. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten de afgelopen 24 uur toe met 46. Daar liggen nu in totaal 1236 zieken. Vanwege de aanhoudende drukte in ziekenhuizen, vooral in de Randstad, werden de afgelopen 24 uur 21 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, waaronder drie van de intensive care.

Dagdaling

Toch is wel een klein lichtpuntje. Na zes achtereenvolgende dagen waarop het aantal nieuwe coronagevallen toenam, is het dagcijfer vandaag gedaald. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 6187 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat registreerde maandag ruim 7100 bevestigde besmettingen.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn het afgelopen etmaal 316 inwoners positief getest. Het aantal gevallen in Den Haag steeg met 212. In Rotterdam kwamen 156 nieuwe besmettingen aan het licht. in Almere testten 106 mensen positief en in Utrecht 96.

Lees ook: Strenge maatregelen, maar toch lopen de cijfers op. Hoe kan dat?